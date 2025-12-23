Принцеса Анна більше не найпрацелюбніша королівська особа: хто її випередив

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна не найпрацьовитіша представниця королівської родини 2025 року, а один з її братів — найпрацьовитіший.

Принцеса Анна / © Getty Images

Королівська принцеса, яка багато років поспіль незмінно посідала перше місце за кількістю виконаних обов’язків протягом року, можливо, працювала більше днів цього року, але зрештою взяла на себе менше обов’язків, ніж її старший брат — король Чарльз, який усе ще проходив лікування від раку.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз став найпрацьовитішим членом королівської родини 2025 року, виконавши загалом 532 офіційні заходи за 12 місяців, що майже на 50 більше, ніж у його сестри Анни, яка виконала 478 заходів, згідно з аналізом офіційного реєстру королівських заходів, повідомляє Mirror. Дослідження було складено експерткою з королівської родини Патрісією Требл, яку цитує express.

Третє місце посів їхній брат, принц Едвард, який провів 313 заходів, а його дружина, герцогиня Софі, опинилася на четвертому місці з 235 заходами.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Королева Камілла посіла п’яте місце з 228 офіційними заходами 2025 року. Герцог Глостерський посів шосте місце з 212 офіційними заходами, за ним слідує спадкоємець престолу, принц Вільям, який провів 202 заходи протягом року.

Королева Камілла / © Getty Images

Дружина принца Річарда, герцогиня Глостерська, посіла сьоме місце з 113 заходами, за нею слідує 90-річний герцог Кентський, який мав 77 заходів.

Герцог і герцогиня Глостерські / © Getty Images

Принцеса Кетрін продовжила поступове повернення до королівських обов’язків після боротьби з раком, взявши участь у 68 заходах за рік.

