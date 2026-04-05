Принцеса Анна була зазнімкована на Великдень зі своєю "новою" онукою
Королівська принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс приєдналися до королівської родини на великодній службі цієї неділі.
До каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де сім’я зазвичай збирається на Великдень, сестра короля Чарльза приїхала у добре знайомому блакитному пальті, яке носила вже неодноразово.
Лук свій принцеса Анна доповнила капелюхом до тону із пір’ям, замшевими високими чоботами The House of Bruar темно-синього кольору та шкіряним клатчем-конвертом у руках.
Поруч із принцесою йшов її молодший брат принц Едвард, а позаду онучка — 15-річна Саванна Філліпс та її новоспечена зведена сестра Джорджія — дочка Гаррієт Сперлінг — майбутньої дружини сина принцеси Анни — Пітера.
Зазначимо, повторно використала вбрання для служби і принцеса Шарлотта Уельська. 10-річна дочка Кейт та Вільяма Уельських одягла бежеве пальто, в якому з’являлася раніше на різдвяній службі.