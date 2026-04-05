ТСН у соціальних мережах

Принцеса Анна була зазнімкована на Великдень зі своєю "новою" онукою

Королівська принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс приєдналися до королівської родини на великодній службі цієї неділі.

Принц Едвард та принцеса Анна

Принц Едвард та принцеса Анна / © Associated Press

До каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де сім’я зазвичай збирається на Великдень, сестра короля Чарльза приїхала у добре знайомому блакитному пальті, яке носила вже неодноразово.

Лук свій принцеса Анна доповнила капелюхом до тону із пір’ям, замшевими високими чоботами The House of Bruar темно-синього кольору та шкіряним клатчем-конвертом у руках.

Принц Едвард і принцеса Анна / © Associated Press

Принц Едвард і принцеса Анна / © Associated Press

Поруч із принцесою йшов її молодший брат принц Едвард, а позаду онучка — 15-річна Саванна Філліпс та її новоспечена зведена сестра Джорджія — дочка Гаррієт Сперлінг — майбутньої дружини сина принцеси Анни — Пітера.

Зазначимо, повторно використала вбрання для служби і принцеса Шарлотта Уельська. 10-річна дочка Кейт та Вільяма Уельських одягла бежеве пальто, в якому з’являлася раніше на різдвяній службі.

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
1590
