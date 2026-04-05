Принцеса Анна була зазнімкована на Великдень зі своєю "новою" онукою

Принц Едвард та принцеса Анна / © Associated Press

Реклама

До каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де сім’я зазвичай збирається на Великдень, сестра короля Чарльза приїхала у добре знайомому блакитному пальті, яке носила вже неодноразово.

Лук свій принцеса Анна доповнила капелюхом до тону із пір’ям, замшевими високими чоботами The House of Bruar темно-синього кольору та шкіряним клатчем-конвертом у руках.

Поруч із принцесою йшов її молодший брат принц Едвард, а позаду онучка — 15-річна Саванна Філліпс та її новоспечена зведена сестра Джорджія — дочка Гаррієт Сперлінг — майбутньої дружини сина принцеси Анни — Пітера.

Реклама

Зазначимо, повторно використала вбрання для служби і принцеса Шарлотта Уельська. 10-річна дочка Кейт та Вільяма Уельських одягла бежеве пальто, в якому з’являлася раніше на різдвяній службі.