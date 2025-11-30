ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Анна ледь "не задушила" Сару Фергюсон: скандальна королівська історія потрапила в пресу

Найскандальніші історії з життя Сари Фергюсон на тлі чергового скандалу, що нещодавно сплив, через її зв'язок з покійним Джеффрі Епштейном, зараз знову обговорюється в західній пресі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна та Сара Фергюсон

Принцеса Анна та Сара Фергюсон / © Getty Images

Шлюб Сари та Ендрю Маунтбеттена-Віндзора до початку 1990-х років був на межі розвалу через позашлюбні зв'язки колишнього герцога та герцогині Йоркських. Незважаючи на те, що її стосунки з королівською родиною і так були непростими, саме скандал із відвертими фотографіями Фергі 1992 року став одним із найгучніших у житті Фергі.

Як пише Ендрю Лоуні у своїй книжці «Зліт і падіння будинку Йорків», цей незручний інцидент змусив принцесу Анну, сестру колишнього принца Ендрю, висловити свою думку про тодішню герцогиню.

Сара і колишній принц Ендрю / © Associated Press

Сара і колишній принц Ендрю / © Associated Press

Фергюсон зустрічалася з американським бізнесменом Джоном Браяном до розлучення з Ендрю у березні 1992 року. Того ж літа вона привезла доньок - принцесу Беатріс і принцесу Євгенію на відпочинок на південь Франції. Вони з Джоном орендували приватну віллу, але, за словами Лоуні, Сара та Джон не знали, що «в ста ярдах від вілли та басейну була викопана велика траншея» і за ними стежив фотограф.

Фотограф робив знімки пари, включаючи ті самі фото Фергі, де Браян облизує їй пальці ніг.

Сара Фергюсон у молодості / © Getty Images

Сара Фергюсон у молодості / © Getty Images

Як одного разу зауважила королева Єлизавета II, «спогади можуть відрізнятися» щодо ранку, коли були опубліковані фотографії Сари. А дочка королеви — принцеси анна — кажуть, мало не придушила Сару, побачивши її фото в пресі та за вечерею в Балморалі (а це був час літньої відпустки королівської родини) висловила їй усе, що про неї думає», пише marieclaire.com .

Нагадаємо, раніше ми докладно писали про сексскандал, який зруйнував життя Сари Фергюсон.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie