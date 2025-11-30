- Дата публікації
Принцеса Анна ледь "не задушила" Сару Фергюсон: скандальна королівська історія потрапила в пресу
Найскандальніші історії з життя Сари Фергюсон на тлі чергового скандалу, що нещодавно сплив, через її зв'язок з покійним Джеффрі Епштейном, зараз знову обговорюється в західній пресі.
Шлюб Сари та Ендрю Маунтбеттена-Віндзора до початку 1990-х років був на межі розвалу через позашлюбні зв'язки колишнього герцога та герцогині Йоркських. Незважаючи на те, що її стосунки з королівською родиною і так були непростими, саме скандал із відвертими фотографіями Фергі 1992 року став одним із найгучніших у житті Фергі.
Як пише Ендрю Лоуні у своїй книжці «Зліт і падіння будинку Йорків», цей незручний інцидент змусив принцесу Анну, сестру колишнього принца Ендрю, висловити свою думку про тодішню герцогиню.
Фергюсон зустрічалася з американським бізнесменом Джоном Браяном до розлучення з Ендрю у березні 1992 року. Того ж літа вона привезла доньок - принцесу Беатріс і принцесу Євгенію на відпочинок на південь Франції. Вони з Джоном орендували приватну віллу, але, за словами Лоуні, Сара та Джон не знали, що «в ста ярдах від вілли та басейну була викопана велика траншея» і за ними стежив фотограф.
Фотограф робив знімки пари, включаючи ті самі фото Фергі, де Браян облизує їй пальці ніг.
Як одного разу зауважила королева Єлизавета II, «спогади можуть відрізнятися» щодо ранку, коли були опубліковані фотографії Сари. А дочка королеви — принцеси анна — кажуть, мало не придушила Сару, побачивши її фото в пресі та за вечерею в Балморалі (а це був час літньої відпустки королівської родини) висловила їй усе, що про неї думає», пише marieclaire.com .
