Принцеса Анна не вживає алкоголь: у чому причина такого її рішення

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Сестру короля Чарльза часто називають найпрацьовитішою з членів королівської сім'ї, і секрет її непохитної відданості, безсумнівно, успадкований від її працьовитої матері, покійної королеви Єлизавети II.

Однак ще одним фактором її успіху може бути її рішення утримуватись від вживання будь-яких алкогольних напоїв. З'являючись на численних заходах щотижня, Анна не вживає алкоголь, і це може пояснити її нескінченну активність у суспільстві, пише Hello!.

Реклама

Принцеса Анна / © Getty Images

76-річна принцеса Анна не буде помічена з келихом дорогого шампанського в руці на різних благодійних заходах тощо, оскільки вона вирішила залишатися тверезою. Незважаючи на те, що інші члени королівської родини бавляться різними напоями, Анна відмовляється торкатися алкоголю через свій напружений графік.

Реклама

Її колишній особистий секретар, капітан сер Ніколас Райт, в інтерв'ю для документального фільму ITV «Анна: Принцеса Анна у 70 років» розповів, що Анна не вживає алкоголю, і сказав: «Я дуже заздрю, принцеса взагалі не п'є алкоголь».

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким був улюблений напій королеви Єлизавети II.

Новини партнерів

Новини партнерів