- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Анна не вживає алкоголь: у чому причина такого її рішення
У принцеси Анни сувора політика щодо вживання алкоголю на благодійних заходах, що, можливо, пояснює, чому в неї вистачає енергії для відвідування багатьох з них протягом року.
Сестру короля Чарльза часто називають найпрацьовитішою з членів королівської сім'ї, і секрет її непохитної відданості, безсумнівно, успадкований від її працьовитої матері, покійної королеви Єлизавети II.
Однак ще одним фактором її успіху може бути її рішення утримуватись від вживання будь-яких алкогольних напоїв. З'являючись на численних заходах щотижня, Анна не вживає алкоголь, і це може пояснити її нескінченну активність у суспільстві, пише Hello!.
76-річна принцеса Анна не буде помічена з келихом дорогого шампанського в руці на різних благодійних заходах тощо, оскільки вона вирішила залишатися тверезою. Незважаючи на те, що інші члени королівської родини бавляться різними напоями, Анна відмовляється торкатися алкоголю через свій напружений графік.
Її колишній особистий секретар, капітан сер Ніколас Райт, в інтерв'ю для документального фільму ITV «Анна: Принцеса Анна у 70 років» розповів, що Анна не вживає алкоголю, і сказав: «Я дуже заздрю, принцеса взагалі не п'є алкоголь».
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким був улюблений напій королеви Єлизавети II.