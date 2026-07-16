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Принцеса Анна обрала скромний образ для нового виходу і зовсім не здивувала публіку
Королівська принцеса Анна продовжує свій візит до Республіки Корея та Таїланду.
Її Високість була заскочена під час аудієнції з прем'єр-міністром Таїланду Анутином Чарнвіракулом у Будинку уряду в Бангкоку під час свого візиту до Таїланду.
Королівська принцеса була одягнена в скромне вбрання – чорну сукню з довгими рукавами, високі рукавички та взута в туфлі на невисоких підборах. Поруч із її стільцем, у якому сиділа Анна, стояла її невелика шкіряна сумка. Також свій скромний аутфіт принцеса доповнила нитками перлів на шиї, перлинними сережками та брошкою, яка також була із перлинного каміння. Її зачіска була класичною - традиційний і улюблений Анною "вулик" на голові, а доповнювала його насиченого відтінку помада на губах.
Раніше принцеса вже з'являлася на публіці у жакеті кольору вівсянки та коричневої спідниці. Її гардероб, як і раніше, залишається лаконічним і скромним, відображає прихильність принцеси до стійкої моди.
Нагадаємо, раніше ми показували, які вбрання принцеса Анна любить носити роками.