Принцеса Анна одягла на зворушливу церемонію смарагдове пальто та прикрасу, якій 57 років

Принцеса Анна / © Getty Images

День АНЗАК присвячений пам'яті австралійських та новозеландських військовослужбовців, які спочатку перебували в Австралійсько-новозеландському армійському корпусі (АНЗАК) і брали участь у Галліпольській кампанії Першої світової війни.

Принцеса Анна одягла свою золоту брошку-стрічку на ранкову службу біля Веллінгтонської арки у Гайд-парку.

Анна - єдина дочка королеви Єлизавети і принца Філіпа - прикріпила брошку до лацкана смарагдового пальта, в якому була одягнена, представляючи свого старшого брата, короля Чарльза.

Журнал Tatler повідомив, що брошка, що має форму зав'язаної стрічки, є «одним із найстаріших прикрас у її колекції». Вперше її бачили в цій прикрасі 1969 року, коли королівська родина приймала в Букінгемському палаці командира місії «Аполлон-8» полковника Френка Бормана.

Походження брошки невідоме, але "вона, безумовно, має велике значення для принцеси Анни, яка носила її в кілька важливих моментів свого життя". Брошка настільки важлива для принцеси Анни, що вона обрала її для портрета, зробленого на честь її 70-річчя 2020 року.

Нагадаємо, цього ж дня службу пам'яті відвідала і принцеса Уельська Кетрін, вона обрала вбрання, схоже на те, яке в 90-х носила принцеса Діана.