ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна одягла на зворушливу церемонію смарагдове пальто та прикрасу, якій 57 років

Принцеса Анна одягла на церемонію на честь Дня АНЗАКу зворушливу прикрасу, яку вона носила 57 років тому.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Анна

День АНЗАК присвячений пам'яті австралійських та новозеландських військовослужбовців, які спочатку перебували в Австралійсько-новозеландському армійському корпусі (АНЗАК) і брали участь у Галліпольській кампанії Першої світової війни.

Принцеса Анна одягла свою золоту брошку-стрічку на ранкову службу біля Веллінгтонської арки у Гайд-парку.

Анна - єдина дочка королеви Єлизавети і принца Філіпа - прикріпила брошку до лацкана смарагдового пальта, в якому була одягнена, представляючи свого старшого брата, короля Чарльза.

Журнал Tatler повідомив, що брошка, що має форму зав'язаної стрічки, є «одним із найстаріших прикрас у її колекції». Вперше її бачили в цій прикрасі 1969 року, коли королівська родина приймала в Букінгемському палаці командира місії «Аполлон-8» полковника Френка Бормана.

Походження брошки невідоме, але "вона, безумовно, має велике значення для принцеси Анни, яка носила її в кілька важливих моментів свого життя". Брошка настільки важлива для принцеси Анни, що вона обрала її для портрета, зробленого на честь її 70-річчя 2020 року.

Нагадаємо, цього ж дня службу пам'яті відвідала і принцеса Уельська Кетрін, вона обрала вбрання, схоже на те, яке в 90-х носила принцеса Діана.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie