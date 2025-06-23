Принцеса Анна поділяє обідню звичку зі своїм братом, королем Чарльзом: що це

Принцеса Анна / © Associated Press

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Анна відома своїм здоровим підходом до їжі. Королівська принцеса віддає перевагу практичній, здоровій та багатій на вітаміни їжі, яка допомагає їй залишатися у чудовій формі.

Також Її Високість розділяє одну звичку зі своїм братом, королем, коли доходить до її обіду. Король Чарльз, як відомо, пропускає обід, і за словами королівського шефкухаря Майкла Мерсера, його сестра, принцеса Анна, теж не обідає, пише express.co.uk.

Принцеса Анна / © Getty Images

Інший шефкухар, Даррен Макгрейді, який працював у королівській родині, розповів про харчові переваги принцеси Анни і зупинився на її унікальному виборі страв на сніданок, які, як повідомляється, включають перестиглі банани і копчену рибу. Принцеса віддає перевагу майже чорним — перезрілим — бананам, тому що вони легше перетравлюються.

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