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Принцеса Анна поділяє обідню звичку зі своїм братом, королем Чарльзом: що це
У королівської принцеси Анни та її старшого брата короля Чарльза III багато спільного.
Анна відома своїм здоровим підходом до їжі. Королівська принцеса віддає перевагу практичній, здоровій та багатій на вітаміни їжі, яка допомагає їй залишатися у чудовій формі.
Також Її Високість розділяє одну звичку зі своїм братом, королем, коли доходить до її обіду. Король Чарльз, як відомо, пропускає обід, і за словами королівського шефкухаря Майкла Мерсера, його сестра, принцеса Анна, теж не обідає, пише express.co.uk.
Інший шефкухар, Даррен Макгрейді, який працював у королівській родині, розповів про харчові переваги принцеси Анни і зупинився на її унікальному виборі страв на сніданок, які, як повідомляється, включають перестиглі банани і копчену рибу. Принцеса віддає перевагу майже чорним — перезрілим — бананам, тому що вони легше перетравлюються.