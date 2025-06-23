ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна поділяє обідню звичку зі своїм братом, королем Чарльзом: що це

У королівської принцеси Анни та її старшого брата короля Чарльза III багато спільного.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Associated Press

Анна відома своїм здоровим підходом до їжі. Королівська принцеса віддає перевагу практичній, здоровій та багатій на вітаміни їжі, яка допомагає їй залишатися у чудовій формі.

Також Її Високість розділяє одну звичку зі своїм братом, королем, коли доходить до її обіду. Король Чарльз, як відомо, пропускає обід, і за словами королівського шефкухаря Майкла Мерсера, його сестра, принцеса Анна, теж не обідає, пише express.co.uk.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Інший шефкухар, Даррен Макгрейді, який працював у королівській родині, розповів про харчові переваги принцеси Анни і зупинився на її унікальному виборі страв на сніданок, які, як повідомляється, включають перестиглі банани і копчену рибу. Принцеса віддає перевагу майже чорним — перезрілим — бананам, тому що вони легше перетравлюються.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie