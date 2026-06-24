Принцеса Анна полюбляє просту їжу на сніданок: що їсть сестра британського монарха вранці

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Як і її брат король Чарльз — Анна віддає перевагу простому сніданку, але він кардинально відрізняється від того, що їсть монарх.

75-річна принцеса має слабкість до бананів на сніданок, але їсть їх лише тоді, коли вони досягають піку зрілості та потемніли.

Принцеса Анна / © Getty Images

Хоча смак таких бананів деяким може здатися незвичайним, дієтологи пояснюють, що дуже стиглі банани зазнають багатьох змін у міру дозрівання. У процесі дозрівання крохмаль у плодах поступово перетворюється на натуральні цукри, роблячи їх м’якшими і солодшими, ніж твердіші, молоді банани, пише журнал Ok!.

Реклама

А британський фонд харчування зазначає, що банани містять клітковину, вітамін B6 та калій, які необхідні для підтримки нормальних функцій організму. Калій сприяє підтримці здорової роботи м’язів та нервової системи, а вітамін B6 підтримує нормальний енергетичний обмін. Дослідження Національних інститутів охорони здоров’я також наголосили, наскільки важливі продукти, багаті на калій, у збалансованому харчуванні.

Принцеса Анна / © Associated Press

Нагадаємо, королева Камілла також віддає перевагу сніданку, який дуже корисний для серця.

Новини партнерів