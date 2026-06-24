- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Анна полюбляє просту їжу на сніданок: що їсть сестра британського монарха вранці
Принцеса Анна, відома як одна з найвідданіших своїй справі членів британської королівської родини.
Як і її брат король Чарльз — Анна віддає перевагу простому сніданку, але він кардинально відрізняється від того, що їсть монарх.
75-річна принцеса має слабкість до бананів на сніданок, але їсть їх лише тоді, коли вони досягають піку зрілості та потемніли.
Хоча смак таких бананів деяким може здатися незвичайним, дієтологи пояснюють, що дуже стиглі банани зазнають багатьох змін у міру дозрівання. У процесі дозрівання крохмаль у плодах поступово перетворюється на натуральні цукри, роблячи їх м’якшими і солодшими, ніж твердіші, молоді банани, пише журнал Ok!.
А британський фонд харчування зазначає, що банани містять клітковину, вітамін B6 та калій, які необхідні для підтримки нормальних функцій організму. Калій сприяє підтримці здорової роботи м’язів та нервової системи, а вітамін B6 підтримує нормальний енергетичний обмін. Дослідження Національних інститутів охорони здоров’я також наголосили, наскільки важливі продукти, багаті на калій, у збалансованому харчуванні.
Нагадаємо, королева Камілла також віддає перевагу сніданку, який дуже корисний для серця.