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Принцеса Анна повторила свій старий образ на садовій вечірці в Шотландії
Королівська принцеса Анна відвідала зі своїм братом королем Чарльзом та королевою Каміллою вечірку у Голірудському палаці в Единбурзі.
75-річна принцеса з'явилася на заході в одному зі своїх улюблених образів, одягнувши червоне кашемірове пальто в принт у вигляді рослин та птахів від бренду Shibumi.
Образ принцеса доповнила крислатим капелюхом, шкіряною сумкою, взула туфлі на підборах і в руках тримала парасольку-тростину, а також була в рукавичках. Вона нафарбувала губи яскравою помадою і одягла перлинні сережки, а волосся зібрала у свою улюблену зачіску.
Раніше Анну вже бачили у цьому розшитому пальті на прийомі в саду Букінгемського палацу 2022 року, а також на заходах на честь Дня Співдружності та на кінних перегонах в Аскоті 2024 року.
Ми вже розповідали, як принцеса Анна любить повторювати образи та носить вбрання, яке так само носила багато років тому.