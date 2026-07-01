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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна повторила свій старий образ на садовій вечірці в Шотландії

Королівська принцеса Анна відвідала зі своїм братом королем Чарльзом та королевою Каміллою вечірку у Голірудському палаці в Единбурзі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна та принц Едвард

Принцеса Анна та принц Едвард / © Getty Images

75-річна принцеса з'явилася на заході в одному зі своїх улюблених образів, одягнувши червоне кашемірове пальто в принт у вигляді рослин та птахів від бренду Shibumi.

Образ принцеса доповнила крислатим капелюхом, шкіряною сумкою, взула туфлі на підборах і в руках тримала парасольку-тростину, а також була в рукавичках. Вона нафарбувала губи яскравою помадою і одягла перлинні сережки, а волосся зібрала у свою улюблену зачіску.

Принцеса Анна та принц Едвард / © Getty Images

Принцеса Анна та принц Едвард / © Getty Images

Раніше Анну вже бачили у цьому розшитому пальті на прийомі в саду Букінгемського палацу 2022 року, а також на заходах на честь Дня Співдружності та на кінних перегонах в Аскоті 2024 року.

Король Чарльз, королева Камілла, принцеса Анна, принц Едвард / © Associated Press

Король Чарльз, королева Камілла, принцеса Анна, принц Едвард / © Associated Press

Ми вже розповідали, як принцеса Анна любить повторювати образи та носить вбрання, яке так само носила багато років тому.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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