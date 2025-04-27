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Принцеса Анна привселюдно похвалила королеву Каміллу: що вона сказала
Принцеса Анна не завжди була в прекрасних стосунках з королевою Каміллою, але через багато років і, особливо, останніми роками, саме Камілла стала опорою та підтримкою для короля Чарльза III.
В інтерв’ю журналу Tatler принцеса Анна зазначила, що компетентність Камілли у її ролі відіграла вирішальну роль у наданні допомоги королю.
«Її розуміння своєї ролі і того, наскільки вона важлива для короля, було абсолютно видатним», — заявила вона. Принцеса також додала, що вона «не сумнівалася, що це мало для нього значення», коли він узяв на себе управління.
«Я впевнена, що багато хто говорить їй, як багато вона змінила, але це дійсно правда», — сказала вона, а потім додала, що знає Каміллу вже давно і описує її як «неймовірно щедру жінку, та таку, яка розуміє свою роль».
Одкровення принцеси Анни пролунали після того, як раніше цього місяця Чарльз і Камілла відсвяткували 20-ту річницю від дня свого весілля, яке вони провели в Італії. Під час цього королівського туру Камілла знову одягла елегантне шовкове пальто кольору слонової кістки та сукню від Anna Valentine, які носила у день свого весілля з Чарльзом 9 квітня 2005 року.
Раніше королева Камілла розкрила і секрет їхнього щасливого шлюбу з королем Чарльзом.