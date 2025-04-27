Принцеса Анна привселюдно похвалила королеву Каміллу: що вона сказала

Принцеса Анна та королева Камілла / © Getty Images

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В інтерв’ю журналу Tatler принцеса Анна зазначила, що компетентність Камілли у її ролі відіграла вирішальну роль у наданні допомоги королю.

«Її розуміння своєї ролі і того, наскільки вона важлива для короля, було абсолютно видатним», — заявила вона. Принцеса також додала, що вона «не сумнівалася, що це мало для нього значення», коли він узяв на себе управління.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

«Я впевнена, що багато хто говорить їй, як багато вона змінила, але це дійсно правда», — сказала вона, а потім додала, що знає Каміллу вже давно і описує її як «неймовірно щедру жінку, та таку, яка розуміє свою роль».

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Королева Камілла та принцеса Анна / © Associated Press

Одкровення принцеси Анни пролунали після того, як раніше цього місяця Чарльз і Камілла відсвяткували 20-ту річницю від дня свого весілля, яке вони провели в Італії. Під час цього королівського туру Камілла знову одягла елегантне шовкове пальто кольору слонової кістки та сукню від Anna Valentine, які носила у день свого весілля з Чарльзом 9 квітня 2005 року.

Весілля Чарльза і Каміли в 2005 році / © Getty Images

Раніше королева Камілла розкрила і секрет їхнього щасливого шлюбу з королем Чарльзом.