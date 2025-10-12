Принцеса Анна розкрила миле прізвисько її брата короля Чарльза III: як воно звучить

Король Чарльз та принцеса Анна / © Associated Press

Їхній тісний зв’язок часто демонструвався на публіці, але особливо яскраво це було показано в документальному фільмі, що вийшов в ефір 2023 року. У фільмі «Чарльз ІІІ: Рік коронації» Анна вітає брата у Букінгемському палаці невдовзі після церемонії коронації. У зворушливому моменті спілкування брата і сестри вона каже королеві: «Привіт, старіна».

Як пише express.co.uk, новоспечений тоді монарх розреготався, мабуть з гумором сприйнявши слова молодшої сестри, а потім поцілувавши їй руку.

Принцеса Анна і король Чарльз / © Getty Images

Хоча вони відомі своєю відданістю формальностям, цей милий обмін репліками дав шанувальникам можливість побачити, як поводяться члени сім’ї за зачиненими дверима.

Нагадаємо, нещодавно сестра короля приїжджала з візитом до Києва. Вона прибула, щоб обговорити підтримку Великої Британії Україні та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.