Суспільство

Суспільство
70
1 хв

Принцеса Анна розкрила миле прізвисько її брата короля Чарльза III: як воно звучить

Не секрет, що 75-річна принцеса має теплі стосунки з її старшим братом-королем, який старший за неї менше ніж на два роки.

Ольга Кузьменко
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та принцеса Анна

Король Чарльз та принцеса Анна / © Associated Press

Їхній тісний зв’язок часто демонструвався на публіці, але особливо яскраво це було показано в документальному фільмі, що вийшов в ефір 2023 року. У фільмі «Чарльз ІІІ: Рік коронації» Анна вітає брата у Букінгемському палаці невдовзі після церемонії коронації. У зворушливому моменті спілкування брата і сестри вона каже королеві: «Привіт, старіна».

Як пише express.co.uk, новоспечений тоді монарх розреготався, мабуть з гумором сприйнявши слова молодшої сестри, а потім поцілувавши їй руку.

Принцеса Анна і король Чарльз / © Getty Images

Принцеса Анна і король Чарльз / © Getty Images

Хоча вони відомі своєю відданістю формальностям, цей милий обмін репліками дав шанувальникам можливість побачити, як поводяться члени сім’ї за зачиненими дверима.

Нагадаємо, нещодавно сестра короля приїжджала з візитом до Києва. Вона прибула, щоб обговорити підтримку Великої Британії Україні та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Принцеса Анна на зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві / © Associated Press

Принцеса Анна на зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві / © Associated Press

70
