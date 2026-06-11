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Принцеса Анна шокувала заявою на світському публічному прийомі
Принцеса Анна возз'єдналася зі своїми колишніми олімпійськими спортсменами на спеціальному прийомі, присвяченому 50-річчю їхньої спільної участі в Іграх у Монреалі 1976 року.
75-річна сестра короля Чарльза III стала першим членом королівської сім'ї, який взяв участь в Олімпійських іграх, коли її відібрали для змагань з кінного триборства на Іграх у Монреалі.
Анна виступала на коні своєї матері, королеви Єлизавети II, на прізвисько Гудвілл, у змаганнях з виїздки, кросу та конкуру, але в другому змаганні отримала струс мозку, впавши з коня, коли той застряг в бруді під час спроби стрибка. Тоді Анні сказали, що вона не підвела своєї команди, коли знову сіла на коня, але у своїй промові у вівторок увечері вона зізналася, що не пам'ятає, як це зробила.
Під час урочистої вечері на честь спортсменів збірної Великої Британії, які виступали 1976 року, Анна сказала гостям, яким зараз за 70 і 80, що всі вони мають «гарний вигляд», додавши, що ця знаменна зустріч «трохи демонструє плин часу», пише express.
«У мене була невелика проблема, що ту частину, яку я хотіла б пам'ятати, а саме крос, я не пам'ятаю. Але іноді я бачу ці змагання і думаю: "Ну гаразд". Підозрюю, що Гудвілл їх пам'ятає, а я ні. Це був незабутній досвід і багато в чому він виявився корисним», - додала принцеса.
Принцеса з'явилася на прийомі в золотому жакеті та синій спідниці, образ її доповнював лаконічний перлинний чокер та перлинні сережки у вухах. Зачіску Анна зробила класичну як і максимально натуральний макіяж.
Нагадаємо, нещодавно королівська принцеса відвідала весілля свого сина Пітера Філліпса, де з'явилася в капелюсі, який носила 45 років тому.