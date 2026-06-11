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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Анна шокувала заявою на світському публічному прийомі

Принцеса Анна возз'єдналася зі своїми колишніми олімпійськими спортсменами на спеціальному прийомі, присвяченому 50-річчю їхньої спільної участі в Іграх у Монреалі 1976 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

75-річна сестра короля Чарльза III стала першим членом королівської сім'ї, який взяв участь в Олімпійських іграх, коли її відібрали для змагань з кінного триборства на Іграх у Монреалі.

Анна виступала на коні своєї матері, королеви Єлизавети II, на прізвисько Гудвілл, у змаганнях з виїздки, кросу та конкуру, але в другому змаганні отримала струс мозку, впавши з коня, коли той застряг в бруді під час спроби стрибка. Тоді Анні сказали, що вона не підвела своєї команди, коли знову сіла на коня, але у своїй промові у вівторок увечері вона зізналася, що не пам'ятає, як це зробила.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Під час урочистої вечері на честь спортсменів збірної Великої Британії, які виступали 1976 року, Анна сказала гостям, яким зараз за 70 і 80, що всі вони мають «гарний вигляд», додавши, що ця знаменна зустріч «трохи демонструє плин часу», пише express.

«У мене була невелика проблема, що ту частину, яку я хотіла б пам'ятати, а саме крос, я не пам'ятаю. Але іноді я бачу ці змагання і думаю: "Ну гаразд". Підозрюю, що Гудвілл їх пам'ятає, а я ні. Це був незабутній досвід і багато в чому він виявився корисним», - додала принцеса.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса з'явилася на прийомі в золотому жакеті та синій спідниці, образ її доповнював лаконічний перлинний чокер та перлинні сережки у вухах. Зачіску Анна зробила класичну як і максимально натуральний макіяж.

Нагадаємо, нещодавно королівська принцеса відвідала весілля свого сина Пітера Філліпса, де з'явилася в капелюсі, який носила 45 років тому.

Принцеса Анна на весіллі сина Пітера Філіпса / © Getty Images

Принцеса Анна на весіллі сина Пітера Філіпса / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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