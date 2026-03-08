ТСН у соціальних мережах

Принцеса Анна у чудовому настрої з’явилася на матчі регбі в Единбурзі

Принцеса Анна відвідала матч Кубка шести націй серед чоловіків, який проводив клуб «Шість націй», на стадіоні «Мюррейфілд» в Единбурзі.

Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Королівська принцеса вручила шотландцю Сіоні Туїпулоту Кубок Старого Альянсу після матчу Кубка шести націй серед чоловіків.

75-річна принцеса була присутня на історичному матчі, в якому Шотландія здобула перемогу над чинними чемпіонами Франції з рахунком 50-40, щоб вручити Кубок Старого Альянсу.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Як покровителька Шотландського союзу регбі, Анна мала привітати команду-переможця, що й зробила. Сестра короля Чарльза мала дуже веселий вигляд, вона усміхалася і простягла руки для обіймів. Одягнена Анна була у синє пальто, картатий шарф і доповнила образ улюбленими сережками-цвяшками.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Минулого разу на матчі королівська принцеса з'явилася в такому самому образі.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
