- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Анна у чудовому настрої з’явилася на матчі регбі в Единбурзі
Принцеса Анна відвідала матч Кубка шести націй серед чоловіків, який проводив клуб «Шість націй», на стадіоні «Мюррейфілд» в Единбурзі.
Королівська принцеса вручила шотландцю Сіоні Туїпулоту Кубок Старого Альянсу після матчу Кубка шести націй серед чоловіків.
75-річна принцеса була присутня на історичному матчі, в якому Шотландія здобула перемогу над чинними чемпіонами Франції з рахунком 50-40, щоб вручити Кубок Старого Альянсу.
Як покровителька Шотландського союзу регбі, Анна мала привітати команду-переможця, що й зробила. Сестра короля Чарльза мала дуже веселий вигляд, вона усміхалася і простягла руки для обіймів. Одягнена Анна була у синє пальто, картатий шарф і доповнила образ улюбленими сережками-цвяшками.
Минулого разу на матчі королівська принцеса з'явилася в такому самому образі.