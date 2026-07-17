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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна у квітковій сукні з V-подібним вирізом відвідала захід у Бангкоку

Королівська принцеса продовжує свою подорож.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна у супроводі свого чоловіка, віце-адмірала сера Тімоті Лоуренса, відвідує захід «Грай заради змін», спонсорований організацією Save The Children та фондом футбольного клубу «Ліверпуль», у школі Чумчонмубанпаттана в Бангкоку під час свого візиту.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Цього разу ми побачили Її Високість на публіці у темно-синій сукні з V-подібним вирізом на декольте та дрібним квітковим принтом, поєднуючи її з туфлями-човниками, сумкою, рукавичками та перлинними прикрасами.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Принцеса Ганна / © Getty Images

Також на день раніше публіка бачила принцесу в іншому темному образі, коли вона зустрічалася з прем'єр-міністром Таїланду Анутином Чарнвіракулом у Будинку уряду в Бангкоку. Сестра короля Чарльза продовжує бути прихильником стійкої моди і носить вбрання, яке знаходиться в її гардеробі вже багато років.

Принцеса Анна та Анутін Чарнвіракул / © Getty Images

Принцеса Анна та Анутін Чарнвіракул / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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