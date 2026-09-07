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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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72
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1 хв

Принцеса Анна у подовженому жакеті та картатій спідниці відвідала спортивний захід

Королівська принцеса Анна відвідала змагання з кінного спорту Defender Burghley Horse Trials 2026, які відбуваються неподалік Стамфорда.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса зустрілася з Джеммою Стівенс, переможницею змагань Defender Burghley Horse Trials, у Берглі-Гаусі.

76-річна принцеса Анна одягла для такого випадку білу сорочку і подовжений оливковий жакет у поєднанні з прямою картатою спідницею середньої довжини до колін, і взула туфлі на невисоких підборах. Вона зібрала волосся у свою фірмову зачіску «вулик», одягла золоті сережки-цвяшки і прикріпила брошку у вигляді коня на груди.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Принцеса Ганна / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна 9 вересня приєднається до принца Вільяма в поїздці до Норвегії на похорон короля Гаральда V. Раніше ми розповідали через якусь сімейну традицію цей захід пропустить король Чарльз.

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