Принцеса Анна у подовженому жакеті та картатій спідниці відвідала спортивний захід

Принцеса Анна / © Getty Images

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Принцеса зустрілася з Джеммою Стівенс, переможницею змагань Defender Burghley Horse Trials, у Берглі-Гаусі.

76-річна принцеса Анна одягла для такого випадку білу сорочку і подовжений оливковий жакет у поєднанні з прямою картатою спідницею середньої довжини до колін, і взула туфлі на невисоких підборах. Вона зібрала волосся у свою фірмову зачіску «вулик», одягла золоті сережки-цвяшки і прикріпила брошку у вигляді коня на груди.

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Принцеса Ганна / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна 9 вересня приєднається до принца Вільяма в поїздці до Норвегії на похорон короля Гаральда V. Раніше ми розповідали через якусь сімейну традицію цей захід пропустить король Чарльз.

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