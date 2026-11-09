Принцеса Анна у стриманому образі відвідала концерт до Дня пам'яті в Альберт-голі

Принцеса Анна / © Getty Images

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Цей концерт відбувається традиційно у другі вихідні листопада та присвячений пам'яті загиблих на війнах військовослужбовців Великої Британії та країн Співдружності націй.

На принцесі Анні цього вечора був одягнений класичний чорний ансамбль, що складається із структурованого жакета та спідниці з декоративним оздобленням по подолу, який вона доповнила брошкою у вигляді трьох червоних маків, та ще кількома брошками на грудях. У неї у вухах були золоті сережки з перлами, а на шиї намисто з перлів із трьох ниток. Також принцеса зробила свою фірмову зачіску "вулик" і нанесла блиску на губи.

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Принцеса Анна / © Getty Images

Наступного дня королівська родина зібралася на Національну церемонію вшанування загиблих біля Кенотафа в Лондоні. Там королівська принцеса поклала вінок на згадку про загиблих воїнів, приєднавшись до свого брата короля Чарльза і племінника принца Вільяма.

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Принцеса Анна / © Associated Press

На заході Анна з'явилася у двобортному військовому пальті із золотими ґудзиками та погонами на плечах, у кашкеті з білим верхом та строгих класичних чорних штанях. На лацкані її мундира було приколото традиційний червоний мак на згадку про полеглих.

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