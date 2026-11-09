ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна у стриманому образі відвідала концерт до Дня пам'яті в Альберт-голі

Принцеса Анна разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою відвідала у вихідні концерт пам'яті у Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Цей концерт відбувається традиційно у другі вихідні листопада та присвячений пам'яті загиблих на війнах військовослужбовців Великої Британії та країн Співдружності націй.

На принцесі Анні цього вечора був одягнений класичний чорний ансамбль, що складається із структурованого жакета та спідниці з декоративним оздобленням по подолу, який вона доповнила брошкою у вигляді трьох червоних маків, та ще кількома брошками на грудях. У неї у вухах були золоті сережки з перлами, а на шиї намисто з перлів із трьох ниток. Також принцеса зробила свою фірмову зачіску "вулик" і нанесла блиску на губи.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Наступного дня королівська родина зібралася на Національну церемонію вшанування загиблих біля Кенотафа в Лондоні. Там королівська принцеса поклала вінок на згадку про загиблих воїнів, приєднавшись до свого брата короля Чарльза і племінника принца Вільяма.

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна / © Associated Press

На заході Анна з'явилася у двобортному військовому пальті із золотими ґудзиками та погонами на плечах, у кашкеті з білим верхом та строгих класичних чорних штанях. На лацкані її мундира було приколото традиційний червоний мак на згадку про полеглих.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie