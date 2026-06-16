Принцеса Анна в елегантному пальті та капелюсі проїхалася в кареті зі своєю невісткою Гаррієт Філліпс

Принцеса Анна / © Getty Images

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Для поїздки в кареті, де принцеса Анна їхала разом зі своєю новоспеченою невісткою Гаррієт Філліпс, вона обрала пальто з принтом і капелюх, а також перлинні сережки-висячки та перлинне кольє з трьох ниток.

Принцеса Анна / © Getty Images

Що стосується Гаррієт, то вона з'явилася на перегонах з чоловіком Пітером Філіпсом і одягла приголомшливу сукню ніжно-блакитного кольору від Suzannah London, доповнену капелюшком в тон від Jane Taylor London.

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

А також обрала туфлі-слінгбеки на шпильках від Jimmy Choo, сумочку від Anya Hindmarch, пошиту на замовлення, та прикраси від Pragnell.

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Принцеса Анна та Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Також стильний образ продемонструвала на перегонах дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл. Вона була в ніжно-бузковій сукні від Rebecca Vallance з рукавами-ліхтариками і поясом на талії, туфлях-човниках Emmy London кольору запорошеної троянди і в руках тримала сумку Anya Hindmarch рожевого кольору.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

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