- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Анна в елегантному спідничному костюмі приїхала на робочий захід
Королівська принцеса Анна активно розпочала свій робочий рік.
Принцесу Анну заскочили під час візиту до центру The Nicky, присвяченого 75-річчю організації Manchester Jewish Community Care (MJCC) — однієї з провідних єврейських організацій регіону, які займаються питаннями соціального забезпечення та благодійності.
Ця благодійна організація, заснована 1951 року як «Манчестерське єврейське товариство допомоги незрячим», за сім десятиліть трансформувалася, щоб відповідати мінливим потребам єврейської громади Манчестера, і сьогодні надає широкий спектр послуг з догляду, підтримки та соціального обслуговування.
Принцеса вдягнулась у спідничний костюм синього кольору і картату сорочку, була в коричневих рукавичках і з бежевою шкіряною сумкою на плечах. Взула Анна шкіряні туфлі теж коричневого кольору, а її образ доповнювало золоте кольє на шиї і перлинні сережки-цвяшки у вухах. Макіяж та зачіска на обличчі принцеси були лаконічними, як завжди.
Нагадаємо, сьогодні принцеса Анна та принц Вільям будуть присутні на похороні короля Норвегії Гаральда V в Осло. Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що король Чарльз не поїде на прощання з норвезьким монархом через сімейну традицію.