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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Анна в елегантному спідничному костюмі приїхала на робочий захід

Королівська принцеса Анна активно розпочала свій робочий рік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцесу Анну заскочили під час візиту до центру The Nicky, присвяченого 75-річчю організації Manchester Jewish Community Care (MJCC) — однієї з провідних єврейських організацій регіону, які займаються питаннями соціального забезпечення та благодійності.

Ця благодійна організація, заснована 1951 року як «Манчестерське єврейське товариство допомоги незрячим», за сім десятиліть трансформувалася, щоб відповідати мінливим потребам єврейської громади Манчестера, і сьогодні надає широкий спектр послуг з догляду, підтримки та соціального обслуговування.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса вдягнулась у спідничний костюм синього кольору і картату сорочку, була в коричневих рукавичках і з бежевою шкіряною сумкою на плечах. Взула Анна шкіряні туфлі теж коричневого кольору, а її образ доповнювало золоте кольє на шиї і перлинні сережки-цвяшки у вухах. Макіяж та зачіска на обличчі принцеси були лаконічними, як завжди.

Нагадаємо, сьогодні принцеса Анна та принц Вільям будуть присутні на похороні короля Норвегії Гаральда V в Осло. Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що король Чарльз не поїде на прощання з норвезьким монархом через сімейну традицію.

Король Харальд V та король Чарльз III / © Getty Images

Король Харальд V та король Чарльз III / © Getty Images

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