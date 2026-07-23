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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна в елегантному спідничному костюмі взяла до рук лопату та висадила дерево

Королівська принцеса Анна відвідала сьогодні графство Фермана – історичне графство на північному заході острова Ірландія.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Сестру короля Чарльза заскочили, коли вона висадила ірландський тис під час відвідування музею Касл-Арчдейл в Ірвінстауні.

Принцеса Анна була одягнена в бірюзовий подовжений блейзер і спідницю середньої довжини, а також була в синіх рукавичках і взута в туфлі на невисоких підборах, що допомогло їй сміливо взяти до рук лопату та висадити дерево.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Висаджування дерев – звичайна і навіть звична справа для членів британської королівської родини. Дуже часто на публічних заходах вони це роблять. Раніше ми зібрали добірку фотографій членів сім'ї на чолі з покійною королевою Єлизаветою II, показавши, як вони займалися цією справою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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