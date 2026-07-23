Принцеса Анна в елегантному спідничному костюмі взяла до рук лопату та висадила дерево

Принцеса Анна / © Getty Images

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Сестру короля Чарльза заскочили, коли вона висадила ірландський тис під час відвідування музею Касл-Арчдейл в Ірвінстауні.

Принцеса Анна була одягнена в бірюзовий подовжений блейзер і спідницю середньої довжини, а також була в синіх рукавичках і взута в туфлі на невисоких підборах, що допомогло їй сміливо взяти до рук лопату та висадити дерево.

Принцеса Анна / © Getty Images

Висаджування дерев – звичайна і навіть звична справа для членів британської королівської родини. Дуже часто на публічних заходах вони це роблять. Раніше ми зібрали добірку фотографій членів сім'ї на чолі з покійною королевою Єлизаветою II, показавши, як вони займалися цією справою.

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