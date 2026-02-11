Принцеса Анна в яскравій куртці та сонцезахисних окулярах з'явилася на трибунах Олімпійських ігор

Принцеса Анна та Єва Мюрхед / © Getty Images

Реклама

Учора, принцеса Анна разом із керівником делегації збірної Великої Британії Євою Мюрхед, спостерігали за матчем за бронзові медалі у змішаних парних змаганнях з керлінгу між Великою Британією та Італією на Олімпійському стадіоні з керлінгу в Кортині в четвертий день зимових Олімпійських ігор.

Одягнена принцеса була в синю олімпійську куртку, волосся зібрала в традиційну зачіску і одягла сонцезахисні окуляри, але не ті від Adidas, які носить уже понад двадцять років.

Принцеса Анна та Єва Мюрхед / © Getty Images

Декількома днями раніше принцеса була помічена у шапці-біні та іншій подовженій олімпійській куртці, вона також носила золоті сережки-цвяшки.

Реклама