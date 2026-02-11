- Дата публікації
Принцеса Анна в яскравій куртці та сонцезахисних окулярах з'явилася на трибунах Олімпійських ігор
Її королівська Високість відвідує Олімпійські ігри в Італії і вже не вперше була помічена на публіці.
Учора, принцеса Анна разом із керівником делегації збірної Великої Британії Євою Мюрхед, спостерігали за матчем за бронзові медалі у змішаних парних змаганнях з керлінгу між Великою Британією та Італією на Олімпійському стадіоні з керлінгу в Кортині в четвертий день зимових Олімпійських ігор.
Одягнена принцеса була в синю олімпійську куртку, волосся зібрала в традиційну зачіску і одягла сонцезахисні окуляри, але не ті від Adidas, які носить уже понад двадцять років.
Декількома днями раніше принцеса була помічена у шапці-біні та іншій подовженій олімпійській куртці, вона також носила золоті сережки-цвяшки.