Принцеса Анна в кремовому блейзері та з улюбленою зачіскою була заскочена на яхті

Принцеса Анна / © Getty Images

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Сестра короля Чарльза відвідала молодіжний фонд Tall Ships Youth Trust на яхті Challenger 5, де поговорила з молодими членами екіпажу та дізналася, як ця благодійна організація допомогла багатьом людям знайти своє місце та пристрасть у житті.

Принцеса є прихильницею Tall Ships Youth Trust, найстарішої та найбільшої у Великій Британії благодійної організації, що займається розвитком парусного спорту серед молоді.

Принцеса Анна / © Getty Images

Для виходу у світ Анна обрала бежевий блейзер в тонку смужку і чорні штани, у неї на шиї був шарф, у вухах лаконічні сережки-цвяшки, а волосся зібране в її улюблену класичну зачіску «вулик». Принцеса була практично без макіяжу, лише трохи підкреслила губи помадою.

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Принцеса Анна / © Getty Images

Раніше принцеса в одязі в схожих відтінках відвідала поминальну службу біля меморіалу Королівських ВПС Малемі на Криті в рамках свого королівського візиту до Греції. У цій поїздці принцесу супроводжував її чоловік сер Тімоті Лоуренс.

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