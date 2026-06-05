- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Анна в кремовому блейзері та з улюбленою зачіскою була заскочена на яхті
Королівська принцеса Анна виконувала свої робочі обов'язки на новому заході.
Сестра короля Чарльза відвідала молодіжний фонд Tall Ships Youth Trust на яхті Challenger 5, де поговорила з молодими членами екіпажу та дізналася, як ця благодійна організація допомогла багатьом людям знайти своє місце та пристрасть у житті.
Принцеса є прихильницею Tall Ships Youth Trust, найстарішої та найбільшої у Великій Британії благодійної організації, що займається розвитком парусного спорту серед молоді.
Для виходу у світ Анна обрала бежевий блейзер в тонку смужку і чорні штани, у неї на шиї був шарф, у вухах лаконічні сережки-цвяшки, а волосся зібране в її улюблену класичну зачіску «вулик». Принцеса була практично без макіяжу, лише трохи підкреслила губи помадою.
Раніше принцеса в одязі в схожих відтінках відвідала поминальну службу біля меморіалу Королівських ВПС Малемі на Криті в рамках свого королівського візиту до Греції. У цій поїздці принцесу супроводжував її чоловік сер Тімоті Лоуренс.