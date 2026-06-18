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Принцеса Анна в ніжно-рожевому аутфіті відвідала кінні змагання на іподромі в Аскоті
Королівська принцеса Анна відвідала кінні перегони Royal Ascot у другий день заходу.
75-річна принцеса Анна рідко пропускає королівський Аскот, вона відвідувала і перший день кінних змагань, де була зазнімкована в кареті разом зі своєю новоспеченою невісткою Гаррієт Сперлінг, і приїжджала в другий день заходу.
Сестра короля Чарльза була одягнена в ніжно-рожевий спідничний костюм і капелюх із квіткою. Під пахвою вона тримала невелику шкіряну сумку, була в перлинних сережках і з перлиним кольє на шиї, а волосся зібрала в свою традиційну зачіску і зробила макіяж.
Нагадаємо, другий день Royal Ascot також відвідали король Чарльз та королева Камілла. Вона була одягнена в кремову сукню-пальто від Dior, капелюх Philip Treacy, туфлі від Chanel і в руках тримала сумку теж від Dior.