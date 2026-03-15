Принцеса Анна відмовилася від вживання алкоголю: в чому причина

Принцеса Анна / © Associated Press

Реклама

З'являючись на численних заходах щотижня, єдина дочка покійної королеви Єлизавети ІІ не вживає алкоголю.

75-річна принцеса Анна не буде помічена з келихом дорогого шампанського в руці на різних благодійних заходах тощо, оскільки вона вирішила залишатися тверезою.

Принцеса Анна / © Getty Images

Незважаючи на те, що інші члени королівської родини, що працюють на корону можуть дозволити собі келих ігристого або коктейль після робочого дня, як це робила королева Єлизавета II свого часу, принцеса Анна відмовляється торкатися алкоголю через свій постійно напружений графік, пише Hello!.

Реклама

Її колишній особистий секретар, капітан сер Ніколас Райт, в інтерв'ю для документального фільму ITV «Анна: Принцеса Анна у 70 років» розповів, що Її Високість не вживає алкоголю, і сказав: «Я дуже заздрю, принцеса взагалі не п'є алкоголь».

Принцеса Анна / © Getty Images

