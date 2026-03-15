Принцеса Анна відмовилася від вживання алкоголю: в чому причина
У принцеси Анни сувора політика щодо вживання алкоголю, що, можливо, пояснює, як їй вдається знаходити сили для участі у більш ніж 400 заходах на рік.
З'являючись на численних заходах щотижня, єдина дочка покійної королеви Єлизавети ІІ не вживає алкоголю.
75-річна принцеса Анна не буде помічена з келихом дорогого шампанського в руці на різних благодійних заходах тощо, оскільки вона вирішила залишатися тверезою.
Незважаючи на те, що інші члени королівської родини, що працюють на корону можуть дозволити собі келих ігристого або коктейль після робочого дня, як це робила королева Єлизавета II свого часу, принцеса Анна відмовляється торкатися алкоголю через свій постійно напружений графік, пише Hello!.
Її колишній особистий секретар, капітан сер Ніколас Райт, в інтерв'ю для документального фільму ITV «Анна: Принцеса Анна у 70 років» розповів, що Її Високість не вживає алкоголю, і сказав: «Я дуже заздрю, принцеса взагалі не п'є алкоголь».
