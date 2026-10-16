- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Анна відвідала церемонію в Лондоні та обігнала за популярністю принца та принцесу Уельських
Королівська принцеса Анна була присутня сьогодні на церемонії відкриття меморіалу гвардійцям на честь сторіччя Королівської гвардії на плацу Горс-Гардс у Лондоні.
Її Високість була одягнена в темне пальто прямого силуету довжини до колін, картаті штани, сині рукавички і в руках тримала сумку.
На шиї у Анни була синя хустка, волосся вона зібрала в класичну зачіску, зробила макіяж з яскравою помадою на губах і одягла перлинні сережки. Анна мала, як завжди стриманий та елегантний вигляд.
Також днями сестру короля Чарльза було визнано найпопулярнішою представницею королівської сім'ї в країні, обігнавши принца та принцесу Уельських і посівши почесне перше місце в рейтингу YouGov за третій квартал 2026 року, в якому респонденти оцінювали своїх улюблених членів британської королівської родини.