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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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80
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Принцеса Анна вперше з'явилася на публіці після смерті свого тестя

Королівська принцеса Анна зустрілася сьогодні з тренером англійської збірної з регбі сером Кевіном Сінфілдом у рамках його проєкту «7 за 7».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна, як королівська покровителька Асоціації боротьби з бічним аміотрофічним склерозом, зустрілася сьогодні з тренером англійської команди з регбі сером Кевіном Сінфілдом у рамках його благодійного забігу «7 in 7 Challenge» на легкоатлетичному стадіоні Йоркського університету.

На цій зустрічі принцеса з'явилася у синьому пальті та світлій спідниці з твіду, у синіх рукавичках та з строкатою хусткою на шиї. Вона доповнила діловий образ своєю фірмовою зачіскою, одягла перлинні сережки-цвяшки та підкреслила губи ніжним рожевим блиском. Анна мала, як завжди елегантний та стриманий вигляд.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Це перший вихід принцеси у світ після того, як стало відомо про те, що помер її тесть Філ Тіндалл.

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