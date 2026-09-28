Принцеса Анна вперше з'явилася на публіці після смерті свого тестя

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Принцеса Анна, як королівська покровителька Асоціації боротьби з бічним аміотрофічним склерозом, зустрілася сьогодні з тренером англійської команди з регбі сером Кевіном Сінфілдом у рамках його благодійного забігу «7 in 7 Challenge» на легкоатлетичному стадіоні Йоркського університету.

На цій зустрічі принцеса з'явилася у синьому пальті та світлій спідниці з твіду, у синіх рукавичках та з строкатою хусткою на шиї. Вона доповнила діловий образ своєю фірмовою зачіскою, одягла перлинні сережки-цвяшки та підкреслила губи ніжним рожевим блиском. Анна мала, як завжди елегантний та стриманий вигляд.

Реклама

Принцеса Анна / © Getty Images

Це перший вихід принцеси у світ після того, як стало відомо про те, що помер її тесть Філ Тіндалл.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів