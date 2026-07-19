ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна вийшла на червону доріжку у вечірній сукні та туфлях на підборах

Принцеса Анна зустрілася із послом Великої Британії у Таїланді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Марк Гудінг, кавалер Ордену Британської імперії та королівська принцеса відвідали гала-виставу у Національному театрі Таїланду в Бангкоку, під час поїздки Її Високості до країни.

Принцеса Анна одяглася цього вечора в темно-синю вечірню сукню з V-подібним декольте і мереживним оздобленням на подолі, зверху накинула чорну хустку і взула чорні туфлі-човники на невисоких підборах. Вечірній аутфіт принцеси доповнювало перлинне намисто та сережки з перлів у вухах, а також класична зачіска та макіяж на обличчі з акцентом на губи.

Марк Гудінг та принцеса Анна / © Getty Images

Марк Гудінг та принцеса Анна / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, принцеса Анна обрала червону сукню для свого візиту на виставку. Вона перебуває в цій поїздці разом із чоловіком сером Тімоті Лоуренсом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie