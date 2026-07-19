Принцеса Анна вийшла на червону доріжку у вечірній сукні та туфлях на підборах

Принцеса Анна / © Getty Images

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Марк Гудінг, кавалер Ордену Британської імперії та королівська принцеса відвідали гала-виставу у Національному театрі Таїланду в Бангкоку, під час поїздки Її Високості до країни.

Принцеса Анна одяглася цього вечора в темно-синю вечірню сукню з V-подібним декольте і мереживним оздобленням на подолі, зверху накинула чорну хустку і взула чорні туфлі-човники на невисоких підборах. Вечірній аутфіт принцеси доповнювало перлинне намисто та сережки з перлів у вухах, а також класична зачіска та макіяж на обличчі з акцентом на губи.

Марк Гудінг та принцеса Анна / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, принцеса Анна обрала червону сукню для свого візиту на виставку. Вона перебуває в цій поїздці разом із чоловіком сером Тімоті Лоуренсом.

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