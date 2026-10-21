Принцеса Анна з’явилася на бенкеті в золотій сукні з парчі і старовинній тіарі

Принцеса Анна / © Getty Images

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76-річна сестра короля Чарльза сяяла в чудовому ансамблі із золотої парчі, який чудово поєднувався із вбранням принцеси Кетрін, яка з'явилася в ніжно-жовтій сукні від Elie Saab.

Сукня королівської принцес була зі строгим коміром, хитромудрим квітковим оздобленням і елегантним силуетом, а витончені білі рукавички додали традиційний завершальний штрих.

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Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Анна одягла тіару "Меандр", вартість якої оцінюється в 4 мільйони фунтів стерлінгів. Це фамільна реліквія, що має сентиментальну історію, прикрашена хитромудрим грецьким орнаментом, квітковими мотивами та центральним діамантом, оточеним лавровим листям. Передбачається, що це творіння Дома Cartier, хоча його точне походження та вартість ніколи не були офіційно підтверджені.

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Ця дорогоцінна тіара спочатку належала бабусі Анни по батьківській лінії, принцесі Алісі Баттенберзькій, яка подарувала її своїй невістці, королеві Єлизаветі II, як весільний подарунок 1947 року. Хоча покійна монархиня ніколи не була публічно сфотографована в цій прикрасі, Анна з гордістю демонструє її від 1960-х років, що робить її однією з найулюбленіших прикрас у її королівській колекції.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна доповнила свій образ витонченими сережками-підвісками, намистом, синьою стрічкою Королівського Вікторіанського ордену та королівськими нагородами, а волосся уклала у фірмову елегантну зачіску.

Раніше ми показували, яку тіару для бенкету обрала королева Камілла.

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