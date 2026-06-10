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Принцеса Анна з'явилася на весіллі сина в капелюсі, який носила понад 45 років тому
Принцеса Анна - королева повторного використання одягу і їй у цьому немає рівних.
75-річна принцеса Анна з'явилася на весіллі свого сина – 48-річного Пітера Філіпса та Гаррієт Сперлінг 6 червня у церкві Усіх Святих у Кемблі, у капелюсі, якому вже 45 років.
Анна була в жовтому ансамблі одним з елементів якого став жовтий капелюх, який вона носила на іншому урочистому заході 1981 року, а самне на церемонії хрещення її доньки Зари Філліпс, пише People.
В обох випадках принцеса Анна одягала капелюх із жовтими вбраннями. 1981 року вона поєднувала її з жовтою сукнею з короткими рукавами, а на весіллі свого сина в суботу повторила ту ж кольорову гаму, додавши темно-сині рукавички, сумочку та парасольку через дощову погоду.
Принцеса Анна регулярно очолює списки найпрацьовитіших членів британської королівської родини за кількістю офіційних заходів, і, схоже, вона застосовує ту саму філософію і до свого гардеробу.
Принцеса вже неодноразово носила речі, випущені багато років тому, тим самим демонструючи прихильність до принципів екологічної моди і, можливо, надихаючи молодших членів сім'ї на це.