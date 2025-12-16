Принцеса Анна з’явилася в новому відео і зробила рідкісний коментар про Україну

Принцеса Анна / © Associated Press

Відео було присвячене Королівському Единбурзькому військовому параду. Як покровителька цієї організації, принцеса Анна виступила у ролику, щоб відзначити роботу благодійної організації цього року.

Королівський Единбурзький військовий парад поєднує найкращі досягнення британської армії з виступами міжнародних артистів. Принцеса сказала: «Це люди, які добровільно відкладають усі свої справи, щоби взяти участь у цьому заході. І вони приїжджають із усього світу. Цього року, я думаю, для нас було великою честю отримати таку всебічну підтримку з усього світу, особливо українців».

Відеозаписом принцеси поділилися на платформі X.

Організація написала: «Сьогодні ми ділимося відеороликом, у якому наша покровителька, Її Королівська Високість принцеса Анна, розмірковує про важливість наших учасників параду та про те, чому їй подобається відвідувати наші репетиції щороку».

У відеоролику, де 75-річна Анна звертається до камери, також показано кадри її роботи в організації.

Нагадаємо, цього року королівська принцеса відвідала Київ із візитом.