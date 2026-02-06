Принцеса Анна зустрілася з Донателлою Версаче на приймі в консульстві напередодні старту Олімпіади

Принцеса Анна та Донателла Версаче / © Getty Images

Колишня олімпійська чемпіонка з кінного спорту - королівська принцеса - зустрілася на заході з італійською модельєркою Донателлою Версаче.

Раніше принцеса Анна відвідала засідання членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК), одним із яких вона є, а потім була прийнята на прийомі.

Її королівська Високість була у сірому діловому костюмі, з хусткою на шиї та у золотих мініатюрних сережках. А Донателла Версаче одягла чорну сукню, що сидить по фігурі, доповнивши образ сережками-висячками з камінням та масивною прикрасою на шиї.

Принцеса Анна в Мілані / © Getty Images

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття XXV зимової Олімпіади відбудеться 6 лютого.