- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Анна зустрілася з Донателлою Версаче на приймі в консульстві напередодні старту Олімпіади
Принцеса Анна відвідала прийом у Генеральному консульстві Великої Британії у Мілані напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор.
Колишня олімпійська чемпіонка з кінного спорту - королівська принцеса - зустрілася на заході з італійською модельєркою Донателлою Версаче.
Раніше принцеса Анна відвідала засідання членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК), одним із яких вона є, а потім була прийнята на прийомі.
Її королівська Високість була у сірому діловому костюмі, з хусткою на шиї та у золотих мініатюрних сережках. А Донателла Версаче одягла чорну сукню, що сидить по фігурі, доповнивши образ сережками-висячками з камінням та масивною прикрасою на шиї.
Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття XXV зимової Олімпіади відбудеться 6 лютого.