Принцеса Беатріс насолоджується з чоловіком відпочинком у Греції: опубліковано фото

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

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Пара з'явилася на селфі в Instagram, зроблене за кордоном невдовзі після шостої річниці їхнього весілля.

Принцеса Йоркська та Едоардо Мапеллі-Моцці, які останні місяці намагалися не привертати до себе уваги, були помічені в Афінах, на фотографії, опублікованій у соціальних мережах куратором мистецтва Аліки Лампропулос.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці

Невідомо, коли зроблено цей знімок, але на ньому пара щасливо усміхається під час свого відпочинку за кордоном. Беатріс, зважаючи на все, була без макіяжу і в джинсовій сорочці, а Едо — у білій футболці і з браслетами дружби на зап'ясті.

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Чутки про сімейні розбіжності між парою «цілком не відповідають дійсності», за словами друзів Беатріс та Едоардо, пише журнал Hello!. «Єдине, з чим зараз стикаються Беа та Едо, — це їхній напружений графік роботи та турбота про дітей. Обидвоє нещодавно працювали за кордоном, і, як і багато батьків, які працюють, їм доводиться поєднувати роботу та догляд за дітьми».

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Очевидно, старша дочка Ендрю Маунтбеттен-Віндзора і Сари Фергюсон в останні місяці багато часу проводила в Європі.

Нагадаємо, у Греції на відпочинку зараз перебуває і данська королівська родина.

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