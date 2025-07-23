Принцеса Беатріс / © Associated Press

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Днями було оголошено, що Беатріс стане новою королівською покровителькою організації Chartered College of Teaching.

«Для мене вплив вчителів на формування життя та майбутнє робить їх однією з найдостойніших та найшанованіших професій», — заявила 36-річна принцеса Беатріс. «Я пристрасно вірю у найважливішу роль, яку вчителі відіграють щодня, і не з чуток знаю, який це може мати вплив на дитину та її сім’ю», — сказала принцеса.

Принц Філіп, герцог Единбурзький / © Associated Press

Цей патронат має особливе значення, оскільки його раніше здійснював покійний дід Беатріс, принц Філіп.

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«Для мене велика честь обійняти посаду покровительки Королівського коледжу педагогіки, яку раніше обіймав мій дідусь. Я дуже рада підтримати місію коледжу — просувати високу якість викладання та відзначати внесок цієї дивовижної професії», — додала принцеса у своїй заяві, пише журнал People.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Королівський коледж педагогічних наук був заснований 1846 року і зареєстрований як королівська хартія королевою Вікторією 1849 року. Суспільство, в яке входять понад 42 000 членів по всьому світу, називає своєю метою «сприяння якісному навчанню, а також удосконаленню та визнанню мистецтва, науки та практики викладання на благо суспільства.

Коледж також опублікував заяву, в якій оголосив, що Беатріс стане новою королівською покровителькою.

На сторінці X коледж опублікував заяву, написавши: «Принцеса Беатріс продемонструвала сильну підтримку освіти, працюючи з Big Change та іншими організаціями. Її заступництво допоможе підняти професію на новий рівень і підтримає нашу місію з підтримці вчителів».

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