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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Беатріс та її чоловік Едо сходили до ресторану, відзначеного зіркою Мішлен

Подружжя з'явилося на публіці в компанії впливової керівниці Spotify Дасті Дженкінс, жінки, відомої своїми навичками кризового управління.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

48-річна міс Дженкінс, одна з найшанованіших жінок у сфері технологій, задула свічки на іменинному торті, поки трійця вечеряла в лондонському ресторані Dorian, відзначеному зіркою Мішлен, у районі Ноттінг-Гілл. Фотографії опублікувало видання Daily Mail.

38-річна принцеса Беатріс була одягнена у синю сукню від Mary Katrantzou, жакет і в руках тримала синю сумку з крокодилячим принтом, а її подруга — у довгу сукню з маків та туфлі з відкритим носком. Едоардо одягнув білу сорочку і сині штани.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Ця зустріч відбулася після того, як мати Беатріс, Сара Фергюсон, спростувала повідомлення про те, що вона планує написати відверту книжку про свій шлюб з Ендрю Маунтбаттен-Віндзором та дружбу з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Поки невідомо, чи збирається пані Дженкінс, яка мешкає в Нью-Йорку зі своїм заможним чоловіком-юристом та двома дітьми, допомогти подружжю — чи комусь із Йоркських — відновити свою репутацію.

Зазначимо, до того, як дев'ять років тому отримати роботу в Spotify, пані Дженкінс працювала у Білому домі та в американському роздрібному гіганті Target.

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