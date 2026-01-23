Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо відсвяткували перший день народження молодшої доньки Афіни

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс із Сієнною / © Getty Images

Афіна — молодша дочка принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці, вона народилася недоношеною 2025 року. Букінгемський палац спочатку оголосив про передбачувану дату пологів Беатріс на початку весни, але Сієнна народилася на цілий місяць раніше терміну.

Її мати принцеса Беатріс пізніше поділилася своїми роздумами про передчасну появу дочки на світ в рідкісному есе для британського Vogue.

Принцеса Беатріс з маленькою донькою

«Ніщо не може підготувати вас до моменту, коли ви розумієте, що ваша дитина народиться раніше за термін. Ви практично нічого не можете контролювати», — писала принцеса у статті, опублікованій у березні 2025 року. «Чи народиться вона здоровою? Чи будуть ускладнення? Як ви поєднуватимете сімейне життя з турботою про безпеку і здоров’я маленького чоловічка?».

Племінниця короля Чарльза розповіла, що вона «багато чому навчилася за час цієї вагітності» і з самого початку розуміла, що їй «потрібно підготуватися до передчасних пологіів».

«Афіна народилася здоровою, на кілька тижнів раніше терміну», — написала Беатріс, згадуючи, що її дочка «була такою крихітною, що знадобилося більше кількох тижнів, щоб висохли сльози полегшення, і щоб життя з нашою здоровою дитиною стало реальністю».

Новонароджена Афіна Мапеллі-Моцці, січень 2025 року / © Instagram британської королівської сім'ї

Пізніше Беатріс подякувала своїй медичній команді в лікарні Челсі та Вестмінстера за надану допомогу і оголосила про своє нове заступництво організації Borne — британської благодійної організації, яка займається медичними дослідженнями і прагне покласти край передчасним пологам.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Беатріс та Едоардо є також батьками 4-річної дочки Сієнни та 9-річного сина Крістофера Вульфа від попередніх стосунків Едоардо. На жаль, вони не поділилися новою фотографією Афіни у день її народження.

