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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Беатріс у розшитому камінням вбранні з’явилася на тусовці з Нікі Гілтон

Донька Ендрю Маунтбеттен-Віндзора та Сари Фергюсон — принцеса Беатріс — приєдналася до Нікі Гілтон на заході ALICE + OLIVIA у лондонському магазині.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Нікі Гілтон і принцеса Беатріс

Нікі Гілтон і принцеса Беатріс / © Getty Images

37-річна принцеса мала чарівний вигляд у розшитій дорогоцінним камінням сукні-міді та відповідному жакеті, приєднавшись до Нікі Гілтон-Ротшильд та інших гостей на модному прийомі.

Принцеса Йоркська доповнила образ чорними туфлями-човниками з замші, лаконічними золотими сережками-кільцями, своєю заручальною каблучкою і весільною обручкою. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на очі та трохи підкреслила губи.

Нікі Гілтон-Ротшильд і принцеса Беатріс / © Getty Images

Нікі Гілтон-Ротшильд і принцеса Беатріс / © Getty Images

Нікі Гілтон-Ротшильд була одягнена у блакитний плісований сарафан на тонких бретельках з квітковим принтом і блакитні гостроносі туфлі на підборах. Біляве волосся вона розпустила та уклала гарними хвилями, а також наділа прикрасу з підвіскою на шию і браслет — на зап’ястя. Макіяж на її обличчі також був виразний, вона підкреслила очі й губи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як шлюб із принцесою Беатріс допоміг її чоловікові Едоардо зробити успішний бізнес.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
127
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