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Принцеса Беатріс у розшитому камінням вбранні з’явилася на тусовці з Нікі Гілтон
Донька Ендрю Маунтбеттен-Віндзора та Сари Фергюсон — принцеса Беатріс — приєдналася до Нікі Гілтон на заході ALICE + OLIVIA у лондонському магазині.
37-річна принцеса мала чарівний вигляд у розшитій дорогоцінним камінням сукні-міді та відповідному жакеті, приєднавшись до Нікі Гілтон-Ротшильд та інших гостей на модному прийомі.
Принцеса Йоркська доповнила образ чорними туфлями-човниками з замші, лаконічними золотими сережками-кільцями, своєю заручальною каблучкою і весільною обручкою. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на очі та трохи підкреслила губи.
Нікі Гілтон-Ротшильд була одягнена у блакитний плісований сарафан на тонких бретельках з квітковим принтом і блакитні гостроносі туфлі на підборах. Біляве волосся вона розпустила та уклала гарними хвилями, а також наділа прикрасу з підвіскою на шию і браслет — на зап’ястя. Макіяж на її обличчі також був виразний, вона підкреслила очі й губи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як шлюб із принцесою Беатріс допоміг її чоловікові Едоардо зробити успішний бізнес.