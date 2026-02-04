ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Беатріс вийшла на публічний захід після сенсаційних викриттів її батька Ендрю та матері Сари Фергюсон

Принцеса Беатріс здійснила закордонну поїздку в той час, коли в Британії обговорюють нові скандали, в яких занурилися її батьки — Ендрю Маунтбеттен Віндзор та Сара Фергюсон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Принцеса Йоркська Беатріс відвідала Всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія. Цього року зустріч проходила від 19 до 23 січня та була присвячена штучному інтелекту (ІІ) під девізом «Дух діалогу».

Принцеса Беатріс, яка є директоркою та акціонеркою Purpose Economy Intelligence Ltd разом з Альварадо Мартінесом із ВЕФ, була помічена на низці дискусій на щорічному зібранні. На фотографіях, опублікованих у Instagram учасниками заходу, Беатріс усміхалася та позувала для селфі.

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Для виходу в світ Беатріс обрала монохромний сірий образ, що складається з сірої спідниці міді і сірого жакета від Zara, одягнула темну сорочку, а зверху сіре пальто з поясом від Sandro і чорною сумкою Strathberry.

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Нагадаємо, раніше Беатріс вже одягала цю спідницю 2024 року, коли відвідала благодійний обід Della Vite, організований Поппі Делевінь на честь Дня святого Валентина The Ivy Chelsea Garden у Лондоні.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie