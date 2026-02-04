Принцеса Беатріс вийшла на публічний захід після сенсаційних викриттів її батька Ендрю та матері Сари Фергюсон

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Реклама

Принцеса Йоркська Беатріс відвідала Всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія. Цього року зустріч проходила від 19 до 23 січня та була присвячена штучному інтелекту (ІІ) під девізом «Дух діалогу».

Принцеса Беатріс, яка є директоркою та акціонеркою Purpose Economy Intelligence Ltd разом з Альварадо Мартінесом із ВЕФ, була помічена на низці дискусій на щорічному зібранні. На фотографіях, опублікованих у Instagram учасниками заходу, Беатріс усміхалася та позувала для селфі.

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Для виходу в світ Беатріс обрала монохромний сірий образ, що складається з сірої спідниці міді і сірого жакета від Zara, одягнула темну сорочку, а зверху сіре пальто з поясом від Sandro і чорною сумкою Strathberry.

Реклама

Принцеса Беатріс, фото: instagram.com/sonalambani.art

Нагадаємо, раніше Беатріс вже одягала цю спідницю 2024 року, коли відвідала благодійний обід Della Vite, організований Поппі Делевінь на честь Дня святого Валентина The Ivy Chelsea Garden у Лондоні.