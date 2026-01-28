Ендрю та принцеса Беатріс / © Getty Images

Беатріс привезла 4-річну внучку Сієнну до свого батька, її дідуся, щоб разом покататися верхи на конях територією Віндзорського замку.

Сім’я провела понад 45 хвилин, насолоджуючись відпочинком у Гоум-парку у тіні Віндзорського замку. Передбачається, що Беатріс і Сієнна також провели час у Royal Lodge, який Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон незабаром покинуть.

Колишній принц Ендрю з дочками Євгенією та Беатріс / © Associated Press

Цей візит відбувся після того, як Беатріс та Євгенія проігнорували батьків на Різдво, віддавши перевагу відвідуванню церкви в Сандрінгемі з рештою членів королівської родини. Ймовірно, принцеса приїхала не просто відвідати вигнаного батька, а також висловити свою підтримку, пише express.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо в Сандрінгемі на Різдво / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Ендрю здійснив поїздку на ферму Марш, щоб оглянути свій новий будинок. Передбачається, що Ендрю повністю звільнить Royal Lodge до свого дня народження 19 лютого, коли ключі від нього повернуть королю Чарльзу.