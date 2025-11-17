Принцеса Беатріс зробила щемливу заяву: що сказала племінниця короля Чарльза

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Віднедавна принцеса Йоркська очолює кампанію благодійної організації Borne, яка займається дослідженнями передчасних пологів у подкасті якої взяла участь напередодні Всесвітнього дня недоношених дітей.

Під час бесіди Беатріс зробила потужну заяву з питання, яке особливо близьке її серцю. Молода мати розповіла про те, наскільки «неймовірно самотніми» можуть бути передчасні пологи, приєднавшись до закликів до розширення досліджень та підтримки недоношених дітей.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо / © Getty Images

Принцеса Беатріс народила маленьку Афіну на кілька тижнів раніше терміну, 22 січня 2025 року. А в березні 2025 року племінницю короля Чарльза було призначено покровителькою організації Borne.

У спеціальному випуску подкасту вона сказала: «Я думаю, що дуже часто, особливо мами, ми проводимо своє життя, відчуваючи, що повинні бути ідеальними. Іноді, коли ви стикаєтеся з моментом, коли дізнаєтеся, що ваша дитина народиться трохи раніше часу, ви можете відчувати неймовірну самотність. І навіть зараз, спілкуючись із деякими мамами, які знають про мою роботу з Borne, вони відчувають це почуття, свого роду, певного полегшення, яке змінює життя, яке може прийти, коли знаєш, що є організація, яка підтримує дослідження та відповідає на запитання», — сказала принцеса, цитує її слова видання express.

Минулого тижня Беатріс, яка є покровителькою Borne, відвідала дослідницькі лабораторії благодійної організації в госпіталі Челсі та Вестмінстера в Лондоні в межах кампанії «Кожен тиждень має значення».

Принцеса Беатріс відвідала дослідні лабораторії / © Getty Images

Беатріс мала народити доньку ранньою весною, а в грудні лікарі порадили їй не їздити на далекі відстані. Вона приєдналася до королівської сім’ї у церкві в Сандрінгемі на Різдво, змінивши свої плани поїздки та відмовившись від проведення святкового періоду за кордоном. За повідомленнями, лікарі попередили про можливість передчасного народження дочки.

Едоардо Мапеллі-Моцці, принцеса Беатріс та їх діти — Афіна, Сієнна та Крістофер / © Getty Images

Нагадаємо, перша донька принцеси — Сієнна Мапеллі-Моцці — народилася у термін у вересні 2021 року.