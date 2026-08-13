Принцеса Бенедикте у сукні-сорочці з ефектними квітами приїхала на змагання

Принцеса Бенедикті / © Getty Images

Реклама

82-річна принцеса Бенедикте відвідала пресконференцію Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені, що у Німеччині.

Чемпіонат світу FEI – це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні.

Реклама

Принцеса Бенедикте / © Getty Images

На захід данська королівська особа приїхала у білій сукні-сорочці з величезною яскравою квіткою та зеленим поясом на талії, доповнивши аутфіт перлинним кольє з двох ниток, а також золотими сережками великої форми у вухах. Взута Бенедикте була у двокольорові шкіряні туфлі з чорними носами на невисоких підборах. Зробила укладання та макіяж.

Реклама

Цей захід також відвідала данська королева-консорт Мері. Вона сяяла в коричневій сукні міді в горох від Diane von Furstenberg і з поясом із кристалами від Dolce & Gabbana на талії.

Королева Мері / © Getty Images

Новини партнерів