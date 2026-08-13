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Принцеса Бенедикте у сукні-сорочці з ефектними квітами приїхала на змагання
Сестра данської екс-королеви Маргрете ІІ — принцеса Бенедикте — з'явилася на спортивному заході у Німеччині.
82-річна принцеса Бенедикте відвідала пресконференцію Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені, що у Німеччині.
Чемпіонат світу FEI – це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні.
На захід данська королівська особа приїхала у білій сукні-сорочці з величезною яскравою квіткою та зеленим поясом на талії, доповнивши аутфіт перлинним кольє з двох ниток, а також золотими сережками великої форми у вухах. Взута Бенедикте була у двокольорові шкіряні туфлі з чорними носами на невисоких підборах. Зробила укладання та макіяж.
Цей захід також відвідала данська королева-консорт Мері. Вона сяяла в коричневій сукні міді в горох від Diane von Furstenberg і з поясом із кристалами від Dolce & Gabbana на талії.