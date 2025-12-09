ТСН у соціальних мережах

Суспільство
149
2 хв

Принцеса Діана пишалася б: її син Вільям відвідав важливий захід, близький серцю його матері

У вівторок принц Уельський відвідав особливу подію, вшанувавши 20-ту річницю свого заступництва благодійної організації Centrepoint, яка допомагає безпритульним.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям вшанував 20-річчя свого патронажу благодійної організації Centrepoint, яка допомагає безпритульним. Цей патронаж є особистим для принца Уельського та одним із найтриваліших і найважливіших.

Під час свого візиту принц Уельський приєднався до співробітників та людей, яким благодійна організація допомагає відсвяткувати знаменну дату. Він також взяв участь у створенні «Стіни надії» — настінного розпису, розробленого групою молодих людей і художником Ланре Олагоке. Мета розпису — відсвяткувати історію благодійної організації Centrepoint та її мету — покласти край безпритульності.

Вільям також отримав величезний торт від кондитерки Джульєт Сір, яка вже раніше пекла торти для королівських осіб, включно з принцом Гаррі. На триярусному шоколадному бісквіті красувалася цифра 20, пише Hello!.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц прибув до офісу Centrepoint, і це був перший візит королівської особи до нової будівлі благодійної організації від моменту її переїзду влітку.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Перш ніж розрізати торт, Вільям виголосив промову:

«Багато хто з вас тут уже набагато більше, і зараз неймовірно приємно усвідомлювати, як багато змінилося і чого ви досягли за 20 років. Я дуже пишаюся тим, що є частиною сім’ї Centrepoint, і не можу висловити всю подяку за ту важку роботу, яку ви щодня робите, щоб допомагати іншим людям. Це фантастика, і цей величезний торт символізує любов, щедрість і час, який ви всі присвячуєте іншим людям, тож обов’язково візьміть собі шматочок».

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Нагадаємо, раніше принц Вільям зі своєю сім’єю відвідав різдвяний концерт, організований його дружиною Кейт у Вестмінстерському абатстві.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

