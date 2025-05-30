Принцеса Діана вигадала синові Вільяму дивне прізвисько: як воно звучало

Принц Вільям і принц Гаррі / © Associated Press

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Принцеса Уельська Діана дуже любила своїх синів і для кожного з них вигадала прізвиська. Свого старшого сина вона називала Вомбат.

Якось в інтерв’ю NBC Today перед концертом на честь Діани на стадіоні Уемблі 1 липня 2007 року журналіст Метт Лавер запитав принца Вільяма про його дитяче прізвисько, сказавши: «Вона називала тебе „Вомбат“, що було мило… коли тобі було сім років», — пожартував американський журналіст новин. «Так», — неохоче відповів 25-річний принц Вільям. «Думаю, ти не хочеш, щоб твої приятелі в пабі казали: „Гей, Вомбате, як справи?“ — сказав Метт.

Принци Вільям і Гаррі на концерті пам’яті на честь 10-річчя від дня загибелі принцеси Діани, 2007 рік / © Associated Press

«Це якось застрягло в мені, — зізнався Вільям. — Тепер я не можу цього позбутися», — сказав тоді принц.

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Нагадаємо, Діана вперше почала називати сина Вомбатом під час шеститижневого королівського турне по Австралії та Новій Зеландії 1983 року, пише Daily Mail.

«Вомбат, ви знаєте, це місцева тварина», — пояснював Вільям. «Тому мене просто так і назвали. Не тому, що я схожий на вомбата. Або, можливо, це так», — пожартував принц.

Принцеса Діана з маленьким сином Вільямом / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Чарльз хотів дати зовсім інше ім’я своєму первістку принцу Вільяму, але Діана була проти.

Принц Чарльз, принцеса Діана і принц Вільям / © Getty Images