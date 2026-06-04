Принцеса Діани у шкільні роки: подруга королівської особи поділилася неопублікованими раніше світлинами

Принцеса Діана / © Associated Press

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На фотографіях леді Діана Спенсер зображена ще до заміжжя з принцом Уельським Чарльзом, з яким вона одружилася в липні 1981 року.

Знімки, які опублікувало видання Express, будуть виставлені на аукціон 7 липня. Продаж збігатиметься з 65-річчям від дня народження Діани, яке народна принцеса відсвяткувала б 1 липня та з 45-ю річницею її весілля з принцом Чарльзом 29 липня.

Чарльз Спенсер та Діана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Діана навчалася у жіночій школі Вест-Гіт, і ці кадри, зважаючи на все, саме звідти. Ці знімки належать колекції Кетрін Генбері, подруги дитинства Діани, яка навчалася з нею у West Health від 1973 до 1977 року. До колекції входять чотири зображення, які ніколи не публікувалися. Серед них фотографії Діани у гуртожитку та за його межами.

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Принцеса Діана в молодості / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала принцеса Діана під час роману з Чарльзом.

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