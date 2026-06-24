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Принцеса Елеонора з'явилася на першому державному бенкеті в тіарі з особливою історією
Принцеса Елеонора Бельгійська дебютувала на галавечері з нагоди візиту імператора та імператриці Японії до Бельгії.
18-річна принцеса Елеонора – молодша дочка короля Філіпа та королеви Матильди учора ввечері була присутня на державному бенкеті, що проходив у палаці Лакен, офіційній резиденції бельгійської королівської родини з нагоди офіційного візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.
Як і у випадку з принцесою Аріаною Нідерландською, яка дебютувала на бенкеті в тіарі, батьки принцеси Елеонори вирішили, що настав час для такого важливого інституційного виходу для їхньої молодшої дочки.
На прийомі дівчина з'явилася у блідо-рожевій сукні з кейпом від Safiyaa та тіарі з квітковим орнаментом. Це нова прикраса і раніше в ній ніхто з членів королівської родини не з'являвся, і, ймовірно, це подарунок від батьків принцеси на її 18-річчя, яке Елеонора відсвяткувала у квітні цього року.
Тіара у вигляді завитків та конюшини, прикрашена рожевими діамантами, ідеально гармонувала з її ансамблем та сережками-висячками з камінням.
Як ексклюзивно виданню vanitatis повідомив експерт із королівської родини Бенджамін Ваєзен, цей предмет був придбаний на аукціоні 2019 року за 26 000 євро. Це робота Генрі Куземанса, відомого ювеліра з Брюсселя, який 1953 року створив знамениту бельгійську тіару у вигляді сувоїв, один із найзнакових творів у колекції великого герцога Люксембургу. Ця тіара була замовлена як весільний подарунок принцесі Жозефіні Шарлотті Бельгійській з нагоди її весілля з тодішнім спадковим принцом Жаном Люксембурзьким, майбутнім великим герцогом.
Протягом десятиліть ця прикраса стала улюбленою у великої княгині Жозефіни Шарлотти, а згодом і у її наступниць. Останніми роками її неодноразово одягала на офіційні заходи велика княгиня Марія Тереза.
Таким чином, вечір, який мав стати офіційним дебютом принцеси Елеонори Бельгійської, врешті-решт вписав новий розділ в історію її ювелірної колекції. Замість використання однієї з найбільших прикрас сім'ї, принцеса вважала за краще представити тіару, що має власну історію, перетворивши свій перший державний бенкет на заяву про стиль та індивідуальність.