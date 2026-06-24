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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Елеонора з'явилася на першому державному бенкеті в тіарі з особливою історією

Принцеса Елеонора Бельгійська дебютувала на галавечері з нагоди візиту імператора та імператриці Японії до Бельгії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Елеонора

Принцеса Елеонора / © Getty Images

18-річна принцеса Елеонора – молодша дочка короля Філіпа та королеви Матильди учора ввечері була присутня на державному бенкеті, що проходив у палаці Лакен, офіційній резиденції бельгійської королівської родини з нагоди офіційного візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

Бельгійська королівська родина з гостями з Японії — імператором Нарухіто та імператрицею Масако на державному банкеті в палаці / © Getty Images

Бельгійська королівська родина з гостями з Японії — імператором Нарухіто та імператрицею Масако на державному банкеті в палаці / © Getty Images

Як і у випадку з принцесою Аріаною Нідерландською, яка дебютувала на бенкеті в тіарі, батьки принцеси Елеонори вирішили, що настав час для такого важливого інституційного виходу для їхньої молодшої дочки.

На прийомі дівчина з'явилася у блідо-рожевій сукні з кейпом від Safiyaa та тіарі з квітковим орнаментом. Це нова прикраса і раніше в ній ніхто з членів королівської родини не з'являвся, і, ймовірно, це подарунок від батьків принцеси на її 18-річчя, яке Елеонора відсвяткувала у квітні цього року.

Тіара у вигляді завитків та конюшини, прикрашена рожевими діамантами, ідеально гармонувала з її ансамблем та сережками-висячками з камінням.

Принцеса Елеонора Бельгійська / © Getty Images

Принцеса Елеонора Бельгійська / © Getty Images

Як ексклюзивно виданню vanitatis повідомив експерт із королівської родини Бенджамін Ваєзен, цей предмет був придбаний на аукціоні 2019 року за 26 000 євро. Це робота Генрі Куземанса, відомого ювеліра з Брюсселя, який 1953 року створив знамениту бельгійську тіару у вигляді сувоїв, один із найзнакових творів у колекції великого герцога Люксембургу. Ця тіара була замовлена як весільний подарунок принцесі Жозефіні Шарлотті Бельгійській з нагоди її весілля з тодішнім спадковим принцом Жаном Люксембурзьким, майбутнім великим герцогом.

Принцеса Елеонора Бельгійська / © Getty Images

Принцеса Елеонора Бельгійська / © Getty Images

Протягом десятиліть ця прикраса стала улюбленою у великої княгині Жозефіни Шарлотти, а згодом і у її наступниць. Останніми роками її неодноразово одягала на офіційні заходи велика княгиня Марія Тереза.

Таким чином, вечір, який мав стати офіційним дебютом принцеси Елеонори Бельгійської, врешті-решт вписав новий розділ в історію її ювелірної колекції. Замість використання однієї з найбільших прикрас сім'ї, принцеса вважала за краще представити тіару, що має власну історію, перетворивши свій перший державний бенкет на заяву про стиль та індивідуальність.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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