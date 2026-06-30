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Принцеса Габріелла у червоній сукні, а її брат Жак у піджаку та джинсах: діти монакського княжого подружжя з’явилися на заході
Діти княгині Шарлін та князя Альбера II – принц Жак та принцеса Габріелла відвідали разом з ними Німеччину.
Водночас сім'я відвідала відкриття спеціальної зони для відпочинку під назвою "Монако" у парку "Європа" у німецькому місті Руст.
11-річні принцеса Габріелла та її брат-близнюк принц Жак були присутні на заході разом із батьками та своєю тіткою — принцесою Стефанією.
Принцеса Габріелла одягла червону сукню з мереживним оздобленням без рукавів і поєднувала вбрання із золотими босоніжками на пласкій підошві. Принцеса розпустила волосся і одягла золотий ланцюжок із хрестиком на шию. Її брат принц Жак був одягнений у білу сорочку, синій піджак та джинси. Його лук добре поєднувався із луком його батька князя Альбера II.
Нагадаємо, княгиня Шарлін у цій поїздці продемонструвала ефектний образ у білій сукні-сорочці та шкіряних туфлях-човниках коричневого кольору.