Принцеса Інгрід Олександра бере на себе роль спадкоємиці норвезького престолу: що це означає

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Норвезька принцеса Інгрід Олександра стала наступною у черзі на престол, ставши першою жінкою-спадкоємицею престолу за останні 600 років.

Хоча проведення коронаційної церемонії не суперечить норвезькому законодавству, вона проводилася 1906 року. Тому ймовірніше, що король Гокон просто прийме формальну присягу на престол у Державній раді, а потім у парламенті, відомому як Стортинг, пише Hello!.

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Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

20-річна принцеса Інгрід Олександра - перша жінка-спадкоємиця норвезького престолу за 600 років, останньою жінкою-монархом була королева Маргарита, яка померла 1412 року. Від моменту смерті її діта Гаральда V дівчина стала новою кронпринцесою Норвегії.

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Для короля Гаральда та королеви Соні Інгрід Олександра не була першою онукою, оскільки роком раніше народилася Мод Анжеліка Бен — найстарша з трьох дочок принцеси Марти Луїзи Норвезької та її покійного колишнього чоловіка, письменника Арі Бена. Однак вона була первістком спадкоємця і, перш за все, першою дівчинкою, яка народилася після 1990 року, коли було встановлено абсолютне первородство — тобто первісток є першим спадкоємцем незалежно від статі. Цього не було в попередньому поколінні, оскільки принцеса Марта Луїза на два роки старша за свого брата Гокона.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

В даний час принцеса Інгрід Олександра навчається в Сіднейському університеті в Осло, де отримує трирічний ступінь у галузі соціальних наук.

Принцеса організувала програму обміну, щоб пройти навчання в цьому семестрі в норвезькій столиці для того, щоб бути ближчою до її матері Метте-Маріт, яка перенесла нещодавно операцію з пересадки легень.

Принцеса Інгрід Олександра, король Гокон VIII, королева-консорт Метте-Маріт / © Getty Images

Перед вступом до університету Інгрід пройшла військову підготовку в інженерному батальйоні Північної бригади.

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Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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