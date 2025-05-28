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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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693
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Принцеса Інгрід Олександра переїжджає з Норвегії: стали відомі подробиці

Норвезька принцеса Інгрід Олександра готується вирушити на навчання за кордон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

21-річна дівчина має переїхати до Австралії в серпні 2025 року, де вона навчатиметься три роки.

Інгрід Олександра піде шляхом своєї матері, кронпринцеси Метте-Марыт, яка навчалася в країні протягом шести місяців. Під час навчання Метте-Марыт взяла участь у програмі обміну, в межах якої вона відвідувала середню школу Вангаратта, повідомляє Hello!.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Інгрід Олександра завершила 15-місячний курс навчання в інженерному батальйоні бригади «Північ», де вона була стрільцем на штурмовій інженерній броньованій машині CV90. У Норвегії громадяни зобов’язані відслужити в армії рік, хоча Інгрід Олександра та інші однокласники продовжили свою службу ще на три місяці.

Принцеса Інгрід Олександра під час навчання / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра під час навчання / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де навчалися інші члени королівських сімей.

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