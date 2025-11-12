Кронпринцеса Метте-Маріт та її дочка Інгрід Олександра / © Getty Images

21-річна дочка кронпринцеси розповіла норвезькому телеканалу NRK про те, як підтримує зв’язок із мамою, перебуваючи на навчанні в Австралії.

«Я намагаюся підтримувати хороший контакт із мамою, ми часто зідзвонюємось», — поділилася вона. «Це складно. У мами довгий час було хронічне захворювання». «Важко бути далеко. І я пишаюся своєю мамою, яка має неймовірно сильну волю, щоб вистояти», — сказала Інгрід Олександра.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

2018 року кронпринцеса Метте-Маріт повідомила, що страждає на хронічний фіброз легень, невиліковне захворювання, що вражає легеневу тканину. Довгий час дружина майбутнього короля Норвегії — кронпринца Гокона — мовчала про стан свого здоров’я, але в жовтні цього року вперше публічно оголосила, що вирушає на реабілітацію.

Виступаючи перед пресою в Норвезькому народному музеї, Метте-Маріт сказала: «Мені слід було зробити це давно, але зараз саме час. Тож я зроблю це. Тому що мені потрібно трохи більше допомоги, ніж раніше, щоб справлятися із повсякденним життям із легеневим фіброзом», — заявила вона тоді.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нагадаємо, стресу додають не лише проблеми зі здоров’ям, а й майбутній суд над старшим сином кронпринцеси Маріусом Хойбі, якому висунуто 32 обвинувачення, серед яких є звинувачення у сексуальному насильстві. В інтерв’ю його сестра принцеса Інгрід Олександра відповіла на запитання журналістів і про брата та його майбутній суд.