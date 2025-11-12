ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Інгрід Олександра вперше публічно заговорила про проблеми зі здоров'ям її матері — кронпринцеси Метте-Маріт

Норвезька принцеса Інгрід Олександра в одному з небагатьох своїх інтерв’ю вперше публічно заговорила про хворобу її матері — кронпринцеси Метте-Маріт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт та її дочка Інгрід Олександра

Кронпринцеса Метте-Маріт та її дочка Інгрід Олександра / © Getty Images

21-річна дочка кронпринцеси розповіла норвезькому телеканалу NRK про те, як підтримує зв’язок із мамою, перебуваючи на навчанні в Австралії.

«Я намагаюся підтримувати хороший контакт із мамою, ми часто зідзвонюємось», — поділилася вона. «Це складно. У мами довгий час було хронічне захворювання». «Важко бути далеко. І я пишаюся своєю мамою, яка має неймовірно сильну волю, щоб вистояти», — сказала Інгрід Олександра.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

2018 року кронпринцеса Метте-Маріт повідомила, що страждає на хронічний фіброз легень, невиліковне захворювання, що вражає легеневу тканину. Довгий час дружина майбутнього короля Норвегії — кронпринца Гокона — мовчала про стан свого здоров’я, але в жовтні цього року вперше публічно оголосила, що вирушає на реабілітацію.

Виступаючи перед пресою в Норвезькому народному музеї, Метте-Маріт сказала: «Мені слід було зробити це давно, але зараз саме час. Тож я зроблю це. Тому що мені потрібно трохи більше допомоги, ніж раніше, щоб справлятися із повсякденним життям із легеневим фіброзом», — заявила вона тоді.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нагадаємо, стресу додають не лише проблеми зі здоров’ям, а й майбутній суд над старшим сином кронпринцеси Маріусом Хойбі, якому висунуто 32 обвинувачення, серед яких є звинувачення у сексуальному насильстві. В інтерв’ю його сестра принцеса Інгрід Олександра відповіла на запитання журналістів і про брата та його майбутній суд.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie