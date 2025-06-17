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Принцеса Інгрід Олександра виїжджає з Норвегії: її дід-король прокоментував вибір онуки
Норвезька принцеса планує у серпні переїхати за кордон.
21-річна дочка кронпринця Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт — принцеса Інгрід Олександра — у серпні розпочне трирічний курс навчання за спеціальністю «соціальні науки» у Сіднейському університеті.
Її дід король Гаральд V поділився своїми думками про важливий переїзд своєї онуки за кордон цього літа.
Принцеса, яка є другою в черзі на норвезький престол, житиме у студентському гуртожитку на території університетського кампусу.
Королю Гаральду та королеві Соні поставили запитання про рішення їхньої онуки під час нещодавньої поїздки до Тромса та Шпіцбергена минулого тижня.
Преса в Балсфіорді запитала норвезького монарха, чи слід принцесі Інгрід Олександрі вчитися ближче до Норвегії, щоб робити більший внесок у королівську родину.
Монарх відповів: «Ви отримаєте це назад із відсотками, коли вона повернеться додому, тож я думаю, що це просто перевага. Їй потрібно дозволити вчитися та здобути освіту, перш ніж вона почне представляти інтереси», — заявив монарх.
Нагадаємо, закінчивши середню школу Ельвебаккен у квітні 2023 року, принцеса Інгрід Олександра працювала помічницею вчителя та екологічним працівником у школі Уранієнборг. У квітні 2025 року вона завершила 15-місячну військову службу в інженерному батальйоні бригади «Північ».