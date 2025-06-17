Принцеса Інгрід Олександра виїжджає з Норвегії: її дід-король прокоментував вибір онуки

Король Гаральд V та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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21-річна дочка кронпринця Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт — принцеса Інгрід Олександра — у серпні розпочне трирічний курс навчання за спеціальністю «соціальні науки» у Сіднейському університеті.

Її дід король Гаральд V поділився своїми думками про важливий переїзд своєї онуки за кордон цього літа.

Принцеса, яка є другою в черзі на норвезький престол, житиме у студентському гуртожитку на території університетського кампусу.

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Королю Гаральду та королеві Соні поставили запитання про рішення їхньої онуки під час нещодавньої поїздки до Тромса та Шпіцбергена минулого тижня.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Преса в Балсфіорді запитала норвезького монарха, чи слід принцесі Інгрід Олександрі вчитися ближче до Норвегії, щоб робити більший внесок у королівську родину.

Монарх відповів: «Ви отримаєте це назад із відсотками, коли вона повернеться додому, тож я думаю, що це просто перевага. Їй потрібно дозволити вчитися та здобути освіту, перш ніж вона почне представляти інтереси», — заявив монарх.

Принцеса Інгрід Олександра і її дід король Харальд V / © Getty Images

Нагадаємо, закінчивши середню школу Ельвебаккен у квітні 2023 року, принцеса Інгрід Олександра працювала помічницею вчителя та екологічним працівником у школі Уранієнборг. У квітні 2025 року вона завершила 15-місячну військову службу в інженерному батальйоні бригади «Північ».

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