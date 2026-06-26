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Принцеса Інгрід Олександра з братом принцом Сверре відвідали футбольний матч
Норвезькі принц та принцеса відвідали Чемпіонат світу з футболу.
Діти кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт – принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус відвідали матч групи I Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 між Норвегією та Сенегалом на стадіоні New York New Jersey Stadium в Іст-Ратерфорді, в штаті Нью-Йорк.
Діти кронпринца і кронпринцеси з'явилися на публіці через деякий час після того, як королівський палац оголосив, що їхній матері Метте-Маріт зробили операцію з пересадки легень, яка, на щастя, минула успішно.
Принцеса Інгрід Олександра з'явилася на матчі в червоному жакеті та білому топі, а її брат принц Сверре одягнув білу сорочку, синій піджак та бордову краватку в смужку.
Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу також відвідала королева Максима та король Віллем-Олександр із Нідерландів. Вони приїхали до США разом зі своєю молодшою дочкою принцесою Аріаною.
Також на трибунах були помічені принц Йорданії Хусейн із дружиною принцесою Раджвою та їхньою дочкою Іман.