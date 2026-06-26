Принцеса Інгрід Олександра з братом принцом Сверре відвідали футбольний матч

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре / © Getty Images

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Діти кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт – принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус відвідали матч групи I Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 між Норвегією та Сенегалом на стадіоні New York New Jersey Stadium в Іст-Ратерфорді, в штаті Нью-Йорк.

Діти кронпринца і кронпринцеси з'явилися на публіці через деякий час після того, як королівський палац оголосив, що їхній матері Метте-Маріт зробили операцію з пересадки легень, яка, на щастя, минула успішно.

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра з'явилася на матчі в червоному жакеті та білому топі, а її брат принц Сверре одягнув білу сорочку, синій піджак та бордову краватку в смужку.

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Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу також відвідала королева Максима та король Віллем-Олександр із Нідерландів. Вони приїхали до США разом зі своєю молодшою дочкою принцесою Аріаною.

Також на трибунах були помічені принц Йорданії Хусейн із дружиною принцесою Раджвою та їхньою дочкою Іман.

Принцеса Раджва, принцеса Іман та король Абдалла II

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