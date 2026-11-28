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Принцеса Інгрід Олександра замінить свою матір - королеву Метте-Маріт - на важливій церемонії
На церемонії вручення Нобелівської премії миру 10 грудня спадкова принцеса візьме на себе частину обов'язків своєї матері, тоді як королева продовжує відновлюватися після пересадки легенів і розбирається з наслідками сімейних скандалів.
Церемонія вручення Нобелівської премії миру, яка відбудеться 10 грудня в Осло, цього року проходитиме в іншому форматі для королівської норвезької родини.
Інгрід Олександра супроводжуватиме свого батька, короля Гокона VIII і свою бабусю, королеву Соню, на головних заходах дня і візьме на себе частину обов'язків, які досі належали її матері, Метте-Маріт, повідомляє палац.
Відсутність королеви, яка, як і раніше, усувається від багатьох своїх офіційних заходів щодо стану здоров'я, дозволить молодій принцесі зробити ще один крок у своїй інституційній підготовці як майбутній монархині.
Цього року церемонія має особливе значення і для норвезької монархії. Вперше король Гокон головуватиме на церемонії як монарх, змінивши свого батька, Гаральда V, який помер 28 серпня у віці 89 років. Попередній монарх зробив свою присутність на цьому заході традицією протягом більш як трьох десятиліть свого правління. Тепер на його сина чекає новий етап на чолі монархії, і його плани також повинні бути переглянуті через стан здоров'я його дружини.
Зазначимо, що відсутність королеви Метте-Маріт обумовлена насамперед її слабким здоров'ям. Раніше королівський палац заявляв, що вона не виконуватиме своїх обов'язків королеви до літа 2027 року.